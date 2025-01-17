"Более 50% города потеряно": военный рассказал, что происходит в Торецке

По словам офицера, тактика врага остается прежней, хотя появились некоторые особенности.

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военный рассказал, что происходит в Торецке / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Какая ситуация в Торецке

Чем оккупанты атакую город

Более половины города Торецк в Донецкой области находится под контролем российских оккупантов. Россияне не прекращают попыток захватить населенный пункт.

Об этом сообщил офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины с позывным "Скромный" в эфире телемарафона, пишет УНИАН.

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"Если говорить о Торецке, то уже более 50% города потеряно. Мы на своем направлении не даем врагу окружить город с юго-западной части",- подчеркнул он. При этом добавил, что на этом направлении со стороны противника воюет бывший 9 полк "ДНР", где большинство бойцов на данный момент - это россияне, но частично управление в ней осуществляют "ДНРовцы"., — отметил он.

"Скромный" также сообщил, что российские войска в основном используют для штурмов небронированную технику, такую как автомобили, багги, квадроциклы, мотоциклы и даже самокаты. "У врага есть определенные проблемы с бронированной техникой", — добавил он.

Торецк Инфографика / Инфографика: Главред

По словам офицера, тактика врага остается прежней, хотя появились некоторые особенности:

"Новые силы, которые поступают к противнику, уже через несколько дней отправляются в бой. Это связано с тем, что в бригаде, которая действует против нас, практически исчерпан личный состав".

Он отметил, что российские военные, попавшие в плен, рассказывают о том, что у них нет времени на адаптацию: "Они говорят, что прибыли буквально два дня назад, а их уже отправили на штурм".

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, начальник городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что враг пытается как можно быстрее захватить полностью город Торецк. Он добавил, что большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем россиян. В окрестностях Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируются нашими военными.

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины в Донецкой области и продвинулась в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

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