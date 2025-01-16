Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

Марина Фурман
16 января 2025, 19:58
195
Офицер спрогнозировал, куда пойдут оккупанты в случае захвата Торецка.
Торецк, ВГУ
Потеря Торецка - это большая угроза / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Торецк - огромный транспортный узел
  • После захвата Торецка россияне будут пытаться прорываться к Константиновке и Славянску

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей. Об этом сообщил офицер 12-й бригады Азов Святослав с позывным Храбрый в интервью Radio NV.

По его словам, потеря Торецка - это большая угроза начала боев за новые населенные пункты и потенциально возможного в будущем взятия Константиновки и Славянска.

видео дня

Святослав с позывным Храбрый объяснил, что Торецк, который частично еще остается подконтрольным Силам обороны Украины, является огромным транспортным узлом и может стать основным логистическим пунктом для наступательных действий оккупантов в сторону Константиновки и основных магистралей.

"Поэтому нас было отправлено на это направление, чтобы мы его удерживали и не давали врагу здесь продвигаться, потому что оно является одним из важнейших для них именно в Донецкой области", - подчеркнул офицер Азова.

Торецк Инфографика
Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, начальник городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что враг пытается как можно быстрее захватить полностью город Торецк. Он добавил, что большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем россиян. В окрестностях Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируются нашими военными.

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины в Донецкой области и продвинулась в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Азов линия фронта Торецк
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

20:46Украина
Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

20:34Мир
Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

19:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 января: что происходит на фронте (обновляется)

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Алла Пугачева публично обратилась к мужу Кристины Орбакайте - причина

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Секрет из СССР раскрыт: почему на канистре для бензина три ручки - знают единицы

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

Чем отличаются 2 кота: только гений даст ответ за 19 секунд

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 января: Овнам - удивительный день, Тельцам - сюрприз

Последние новости

21:19

На какие решительные шаги может пойти Трамп ради Украины: дипломат ответил

21:15

"Хуже потери территорий": в Раде объяснили последствия проигрыша Украины в войнеВидео

21:15

Разочарование автомобилистов: ТОП-12 самых неудачных автомобилей - антирейтинг

21:03

"В мире образовалась большая дыра": умер "отец Твин Пикса" Дэвид Линч

20:56

Как избавиться от запаха собаки дома: простые советы для свежести и чистоты

Трамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – ЯременкоТрамп будет делать ставку на силу, в ближайшие полгода переговоры с РФ невозможны – Яременко
20:47

Игнорировать не стоит: что означает значок "чайник" на панели приборов авто

20:46

Переоценивает себя: поражение Украины в войне будет провалом Трампа - Кулеба

20:34

Путин подписал указ о призыве резервистов на военные сборы: что известно

20:22

Газеткой вплоть до 1968 года: почему в СССР не было туалетной бумаги

Реклама
20:16

В поисках Starlink, на дереве: Леся Никитюк показала, как выглядела 20 лет назад

20:10

Почему Путин еще жив, а его окружение бедствует: Ягун раскрыл реальную ситуацию в РФЭксклюзив

20:05

Кто настоящий вор: только люди с высоким IQ разгадают загадку за 5 секунд

19:58

Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

19:54

Будет сочным и нежным: когда солить мясо во время варки - главный секрет

19:50

Церемонию Оскар 2025 могут отменить впервые за историю: что случилось

19:47

Доллар и евро будет "штормить": банкир спрогнозировал курс валют до 26 января

19:45

Рыба с человеческими зубами: бразильянка напугала сеть странным существом

19:15

Смеситель, как настоящая редкость: почему у британцев аж два крана в ванной

19:14

"В ближайшие дни": где могут состояться переговоры Зеленского и Фицо - СМИ

19:10

Добрым словом и пистолетом: как начинает работать Трампмнение

Реклама
18:51

Сколько еще планирует воевать Россия: в ЦПД поделились прогнозом

18:48

Россия не может противостоять ударам ВСУ по нефтебазам РФ - Defense Express

18:47

Уже на 10% дороже: в Украине резко выросли цены на популярный овощ

18:39

Для Украины - программа минимум: нардеп сказал, какого результата войны хотят СШАВидео

18:31

$31 000 ежемесячно на секонд-хенде: как пара превратила старую одежду в бизнес

18:27

Размещение западных войск в Украине: у Зеленского раскрыли детали

18:20

"Что же все так быстро!": Снежана Бабкина показала свою 14-летнюю дочь-копию

18:05

Бойцы Азова взяли в плен эскимоса на Торецком направлении: что известно

18:00

Собаки, которые не "уживаются" дома: ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы

17:53

Ермак рассказал о подготовке встречи Зеленского с Трампом и назвал сроки

17:47

Риторика Трампа кардинально изменится: чего ждать после инаугурации - ЯгунВидео

17:41

"Это конкретные вещи": Зеленский сказал, что нужно Украине для переговоров с РФ

17:25

Принуждение к миру: команда Трампа готовит жесткие санкции против РФ - Bloomberg

16:54

Инаугурация Трампа 2025: точная дата, где смотреть и как пройдет главное событие

16:50

Четыре страны НАТО против приема Украины в Альянс: громкое заявление Зеленского

16:45

Поражение самолетов РФ реактивными дронами: у Украины может быть новый козырь

16:43

Для Путина Покровск имеет значение стратегического уровня: генерал назвал важную деталь

16:42

Что может развалить Россию: генерал-майор СБУ назвал рецепт распада РФВидео

16:27

"Мы передадим привет": Зеленский пообещал ответ РФ за атаку по Киеву

16:26

Не все знают: сколько можно держать мокрую одежду в стиралке – точное время

Реклама
16:21

Как нагреть комнату без обогревателя: 5 простых способов

16:11

Большой вклад: сколько средств потратила Украина на войну в 2024-м - Зеленский

15:57

Прилет по базе россиян: партизаны раскрыли детали мощного удара на югеВидео

15:52

РФ не удается достичь целей на фронте: Сырский заявил о тяжелой ситуации

15:30

Повторение событий 2020 года в Беларуси: известно, возможно ли падение ЛукашенкоВидео

15:09

Украина и Великобритания подписали соглашение о 100-летнем партнерстве: детали

14:59

Киркоров неожиданно покаялся в грехах: что сделал путинист

14:57

Почему унитазы обычно именно белого цвета: об этом не догадывается почти никто

14:49

Начало переговоров в 2025 году: когда могут закончиться бои на фронте в УкраинеЭксклюзив

14:48

Зачем на свадьбе кричат "Горько": что это значит на самом деле

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять