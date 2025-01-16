Чем для Украины обернется потеря Торецка: появился тревожный прогноз

Офицер спрогнозировал, куда пойдут оккупанты в случае захвата Торецка.

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Потеря Торецка - это большая угроза / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ключевые тезисы:

Торецк - огромный транспортный узел

После захвата Торецка россияне будут пытаться прорываться к Константиновке и Славянску

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед в Торецке Донецкой области. Если Украина потеряет город, то для захватчиков откроется немало возможностей. Об этом сообщил офицер 12-й бригады Азов Святослав с позывным Храбрый в интервью Radio NV.

По его словам, потеря Торецка - это большая угроза начала боев за новые населенные пункты и потенциально возможного в будущем взятия Константиновки и Славянска.

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Святослав с позывным Храбрый объяснил, что Торецк, который частично еще остается подконтрольным Силам обороны Украины, является огромным транспортным узлом и может стать основным логистическим пунктом для наступательных действий оккупантов в сторону Константиновки и основных магистралей.

"Поэтому нас было отправлено на это направление, чтобы мы его удерживали и не давали врагу здесь продвигаться, потому что оно является одним из важнейших для них именно в Донецкой области", - подчеркнул офицер Азова.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, начальник городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что враг пытается как можно быстрее захватить полностью город Торецк. Он добавил, что большинство многоквартирных домов уже находятся под контролем россиян. В окрестностях Торецка расположена частная застройка, где частично остаются многоквартирные дома, которые все еще контролируются нашими военными.

Недавно Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия РФ оккупировала село Нескучное Великоновоселковской поселковой общины в Донецкой области и продвинулась в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что на большинстве направлений идут тяжелые бои, но врагу не удалось достичь стратегической цели ни на одном из участков.

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