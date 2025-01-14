Бои в Торецке продолжаются: в ВСУ опровергли информацию о захвате города

Украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать продвижение врага.

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В ВСУ прокомментировали ситуацию в Торецке/ Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, deepstatemap

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В Торецке продолжаются бои

Информация о том, что ВСУ не контролируют город Торецк - неправдива

ВСУ пытаются сдерживать продвижение оккупантов и уничтожают захватчиков

В Торецке Донецкой области продолжаются бои, Торецк не находится под полным контролем оккупантов. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в комментарии Укринформу.

Он напомнил, что информация, которую распространили некоторые СМИ о том, что Силы обороны якобы не контролируют город Торецк, является ложной.

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"Мы удивлены видеть информацию от некоторых журналистов, в том числе иностранных, о том, что якобы захвачено там 90%, почти весь город Торецк и украинские войска его не контролируют. Это не так. Несмотря на то, что в городе действительно серьезная ситуация, несмотря на то, что часть города действительно сильно разрушена, там продолжаются бои, там продолжается активное сопротивление врагу. Поэтому мы не можем подтвердить информацию, которую разогнали социальными сетями, и должны призвать не демотивировать тех, кто именно сейчас оказывает там сопротивление захватчикам и наносит им существенные потери", - рассказал Трегубов.

Представитель ОСГВ "Хортица" заверил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы сдержать продвижение. Кроме того, ВСУ активно уничтожают оккупантов.

Трегубов уточнил, что значительная часть атак врага в зоне ответственности ОСГВ "Хортица", до 30%, направлена на разрушение инфраструктурных объектов.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред со ссылкой на аналитиков DeepState писал, что армия страны-агрессора России снова ощутимо продвинулась вперед в Торецке Донецкой области и контролирует уже большую часть города. Отмечается, что в целом тенденция в городе крайне неутешительная, противник постепенно просачивается и забирает его под свой контроль.

Также аналитики сообщили, что российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах Донецкой области. В то же время Силы обороны Украины восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе.

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак информировал, российские оккупанты хотят создать масштабный котел между Покровском и Часовым Яром. Однако, если враг будет видеть, что это слишком сложная задача, то будет достигать своей цели путем создания меньших котлов.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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