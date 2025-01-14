Армия РФ оккупировала Зеленое и продвинулась в 11 населенных пунктах – DeepState

Кратко:
- ВСУ восстановили позиции в Шевченко
- Оккупанты захватили село Зеленое
Силы обороны Украины восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе Донецкой области. В то же время российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах региона. Об этом в ночь на 14 января сообщил аналитический проект DeepState.
По данным аналитиков, украинские защитники восстановили свои позиции в поселке Шевченко Покровского района Донецкой области. В то же время российские силы оккупировали село Зеленое, расположенное к югу от Покровска.
"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, Ясеновом, Новом Комаре, возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки".
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Как сообщал Главред, бои за Покровск Донецкой области не утихают. До окрестностей города оккупантам осталось несколько километров. Армия страны-агрессора усилила обстрелы. Практически вся критическая инфраструктура в городе уничтожена.
Российская оккупационная армия планирует перерезать наземные пути снабжения в Покровск и Мирноград в Донецкой области, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. Об этом пишут аналитики Института изучения войны в отчете за 13 января.
Российские оккупационные войска продвинулись вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области. Об этом в ночь на 13 января сообщил аналитический проект DeepState. По данным аналитиков, враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также возле Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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