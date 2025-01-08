Что будет с Константиновкой в случае успеха РФ под Торецком: прогноз ISW

На данный момент приоритетом для оккупантов являются Покровск и Курахово.

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Сейчас оккупанты контролируют 71% территории Торецка / Коллаж: Главред, фото: libkos, deepstatemap.live

Коротко:

Армия РФ вряд ли станет существенной угрозой для Константиновки

Угроза не возникнет, пока командование РФ не усилит группировку сил в этом районе

Российские оккупационные войска по состоянию на 7 января занимают около 71% территории Торецка. Аналитики американского Института изучения войны оценили угрозу для Константиновки в случае возможной оккупации города.

В отчете ISW отмечается, что по данным обнародованных 6 января геолокационных снимков, российские военные продвинулись вдоль улицы Цветочной и достигли северо-западной административной границы города Торецк.

видео дня

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

Карта Института изучения войны / understandingwar.org

В частности, оккупанты могут продвинуться вдоль трассы Т0516 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов.

Таким образом они пытаются создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Также оккупанты могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часов Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить позиции ВСУ в этом районе и выровнять линию фронта на запад и юго-запад от Константиновки.

"Такое продвижение усложнит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России к юго-востоку от Часова Яра, в частности в направлении Клещеевки. Также это позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-дроны в пределах досягаемости города", - говорится в отчете.

В ISW не исключают, что российские войска могут попытаться использовать тактические преимущества в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинские укрепления к юго-западу от Торецка между Воздвиженкой и Торецком.

Также в ISW не исключают, что россияне, вероятно, будут пытаться вырваться из городского окружения Торецка и продвинуться к более открытым сельским районам.

"Российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если только российское военное командование не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками с других участков фронта", - считают в Институте.

Между тем, в ISW не исключают, что командование РФ может решить продолжить наступательные операции на Торецком направлении силами 51-го Армейского корпуса, развернутого сейчас в этом районе. Вероятно, это приведет к медленному, постепенному продвижению вперед.

Также аналитики считают, что приоритетом для армии РФ являются Покровск и Курахово. Вероятно, российское командование не будет перебрасывать силы из этих районов на Торецкое направление до тех пор, пока российские войска не достигнут своих целей на этих направлениях.

Торецк и Константиновка на карте / deepstatemap

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики мониторингового проекта проекта DeepState обновили карту боевых действий и в ночь на 8 января сообщили о продвижении врага в Донецкой области, на Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

Российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны. Об этом 8 января сообщил аналитический проект DeepState.

7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась. Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".

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Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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