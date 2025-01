Что будет с Константиновкой в случае успеха РФ под Торецком: прогноз ISW

Коротко:

Российские оккупационные войска по состоянию на 7 января занимают около 71% территории Торецка. Аналитики американского Института изучения войны оценили угрозу для Константиновки в случае возможной оккупации города.

В отчете ISW отмечается, что по данным обнародованных 6 января геолокационных снимков, российские военные продвинулись вдоль улицы Цветочной и достигли северо-западной административной границы города Торецк.

Аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, намерены использовать свои успехи на северо-западе Торецка для продвижения на запад от Торецка и Щербиновки и вдоль трассы Т0516 Торецк-Константиновка в направлении самой южной точки украинского фортификационного пояса в Константиновке.

В частности, оккупанты могут продвинуться вдоль трассы Т0516 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку, Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов.

Таким образом они пытаются создать угрозу южному краю украинского фортификационного пояса Константиновка - Дружковка - Краматорск, который является основой обороны Донецкой области.

Также оккупанты могут попытаться использовать дальнейшее продвижение на северо-запад от Торецка и на юг от Часов Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шультино для того, чтобы разрушить позиции ВСУ в этом районе и выровнять линию фронта на запад и юго-запад от Константиновки.

"Такое продвижение усложнит способность Украины контратаковать в ближнем тылу России к юго-востоку от Часова Яра, в частности в направлении Клещеевки. Также это позволит российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в пределах досягаемости Константиновки и использовать FPV-дроны в пределах досягаемости города", - говорится в отчете.

В ISW не исключают, что российские войска могут попытаться использовать тактические преимущества в Торецке и вблизи него, а также к востоку от Покровска, чтобы ликвидировать украинские укрепления к юго-западу от Торецка между Воздвиженкой и Торецком.

Также в ISW не исключают, что россияне, вероятно, будут пытаться вырваться из городского окружения Торецка и продвинуться к более открытым сельским районам.

"Российские войска вряд ли будут представлять значительную угрозу для Константиновки, если только российское военное командование не усилит существующую группировку войск в этом районе войсками с других участков фронта", - считают в Институте.

Между тем, в ISW не исключают, что командование РФ может решить продолжить наступательные операции на Торецком направлении силами 51-го Армейского корпуса, развернутого сейчас в этом районе. Вероятно, это приведет к медленному, постепенному продвижению вперед.

Также аналитики считают, что приоритетом для армии РФ являются Покровск и Курахово. Вероятно, российское командование не будет перебрасывать силы из этих районов на Торецкое направление до тех пор, пока российские войска не достигнут своих целей на этих направлениях.

Как сообщал Главред, аналитики мониторингового проекта проекта DeepState обновили карту боевых действий и в ночь на 8 января сообщили о продвижении врага в Донецкой области, на Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

Российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны. Об этом 8 января сообщил аналитический проект DeepState.

7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась. Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.