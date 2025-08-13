США готовят встречу Трампа, Путина и Зеленского: СМИ узнали, когда ее планируют

Встреча может состояться уже в конце следующей недели.

США ищут место для встречи Зеленского, Путина и Трампа - CBS News / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

США готовят встречу Трампа, Зеленского и Путина

Встреча Трампа, Зеленского и Путина может состояться в конце следующей недели

Соединенные Штаты работают над организацией встречи главы Белого дома Дональда Трампа, руководителя страны-оккупанта России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча должна состояться уже в конце следующей недели.

США ищут место для проведения встречи

Как сообщает CBS News со ссылкой на два источника, которые ознакомлены с процессом, Вашингтон готовит встречу Трампа, Путина и Зеленского.

"Два источника, знакомые с ходом этих переговоров, сообщили CBS News во вторник, что США работают над местом проведения встречи Трампа, Путина и Зеленского, которая должна состояться уже в конце следующей недели", - пишут журналисты.

Что говорит эксперт

Не стоит рассчитывать на длительное прекращение огня до конца этого года, сказал в интервью Главреду политолог Максим Розумный.

По его словам, если Трампу не удастся договориться с Путиным, Белый дом не остановит военную поддержку Украины, а сам Трамп, хотя и заморозит свое участие в процессе, будет работать над сдерживанием России.

"В то же время, он вряд ли прекратит поддержку Украины - возможно, даже в определенной степени ее увеличит, или по крайней мере сохранит нынешний уровень. Он будет пытаться сделать так, чтобы Путин не достиг своих целей. При этом Трамп, вероятно, не будет бросаться "спасать" Украину, но, учитывая личную обиду на Путина, сделает немало для сдерживания России. Поэтому на длительное прекращение огня, по меньшей мере до конца этого года, рассчитывать не стоит, хотя определенный шанс существует", - подчеркнул Розумный.

Встреча Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

"Следующая встреча состоится с Зеленским и Путиным или Зеленский, Путин и я. Я хочу организовать встречу между двумя лидерами", - добавил Трамп.

В среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате при участии Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встречу с Путиным – прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Позже Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом. Президент подчеркнул, что Украина не намерена выводить свои войска из Донбасса. Любые вопросы территориальной целостности не могут обсуждаться без участия народа и учета Конституции Украины.

Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также контролирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

