5 романтических дорам, которые настолько хороши, что возвращают веру в любовь

Романтические дорамы (южнокорейские сериалы - прим. редактора) обладают удивительным свойством - от них буквально невозможно оторваться, а "еще одну серию" может длиться до глубокой ночи. Сюжеты затягивают, а красивая картинка заставляет наблюдать за героями, затаив дыхание.

Главред собрал для ценителей хорошей романтической истории лучшие дорами по версии издания BuzzFeed.

Гоблин (Guardian: The Lonely and Great God) (2016-2017)

Ким Шин - легендарный воин, который после смерти получает странное "наказание": он становится бессмертным токкэби (гоблин, дух - прим. редактора) и веками живет с мечом в груди. Единственный способ снять проклятие - найти "невесту гоблина". И в его жизни появляется девушка, которая видит то, что другим не дано. Вдобавок Ким Шин живет под одной крышей со Жнецом Смерти: один ищет освобождения, другой - свое прошлое, из-за чего их союз кажется не таким уж и случайным.

Любовь приходит с неба (2019-2020)

Южнокорейская бизнесвумен попадает в шторм во время полета на параплане, и приземляется по ту сторону границы - в Северной Корее. Первым ее находит офицер. Ему было бы проще "сдать" нарушительницу, но вместо этого он ее прячет и ищет способ переправить обратно. Ей приходится учиться жить по местным правилам, выдавать себя за другую и избегать тех, кто задает слишком много вопросов.

Деловое предложение (2022)

Сотрудница компании идет на свидание вслепую вместо подруги, чтобы специально все испортить - завышенными требованиями, странным поведением, в общем любыми способами. Но кавалером оказывается ее генеральный директор, который вообще не собирался искать любовь и хотел закрыть вопрос брака "по-деловому". В итоге главная героиня вынуждена продолжать спектакль, параллельно ходить на работу и делать вид, что они едва знакомы.

Мой демон (2024)

Демон, который привык заключать сделки с людьми и всегда получать свое, внезапно теряет силу - и ниточка ведет к холодной наследнице крупной корпорации. После встречи он оказывается привязан к ней не только личным интересом: теперь ему нужно быть рядом, чтобы вернуть способности, а ей - чтобы рядом был кто-то надежный, ведь вокруг хватает желающих убрать ее из игры. Демон становится "охранником поневоле", паре приходится выстраивать сложную систему условий и договоренностей, а также найти ответ, почему все складывается именно так.

Объединенные судьбой (2023)

Городская чиновница находит запечатанный артефакт - книгу, которую не трогали сотни лет, - и почти сразу в ее жизни появляется адвокат с семейный проклятием, которое буквально разъедает его здоровье. Он уверен: ключ от исцеления - у нее, поэтому начинает держаться к ней как можно ближе, даже если со стороны это кажется странным и подозрительным. Впрочем, "случайные" совпадения - встречи, сны, загадочные знаки - намекают, что их история началась задолго до сегодняшнего дня.

