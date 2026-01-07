У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

Название города Киев традиционно связывается с одним из легендарных основателей Кием.

Историк Александр Алферов рассказал о малоизвестном втором названии Киева / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

Киев имел второе название - Самбатас, о чем писал император Константин Багрянородный в 948 году

Значение топонима неизвестно, и он больше не встречается в других источниках

Происхождение названия дискуссионное: существует целый ряд версий

Украинская столица, чье название традиционно связывается с легендарным основателем Кием, может скрывать еще один исторический слой. Несмотря на то что версия из "Повести временных лет" остается самой распространенной, исследователи напоминают: у Киева существовало еще одно древнее название, о котором сегодня почти не вспоминают.

Историк Александр Алферов в видео на своем YouTube-канале обратил внимание на загадочный топоним Самбатас. По его словам, именно так Киев называл византийский император Константин Багрянородный - тот самый правитель, который в X веке принимал княгиню Ольгу в Константинополе.

Алферов напоминает, что в 948 году император создал трактат "Об управлении империей", где прямо отметил: столица Руси - Киев, а его второе название - Самбатас. В то же время значение этого слова до сих пор остается неразгаданным.

По словам историка, ни одно следующее поколение не использовало это название, и оно не появляется в других источниках. Поэтому происхождение топонима стало предметом многочисленных гипотез - от хазарских до скандинавских.

Среди самых распространенных версий:

тюркская - трактует Самбасат как "высокую крепость" (от sam - "высокий" и bat - "сильный");

еврейская - связывает название с рекой Самбатион;

скандинавский - объясняет как "песчаную мель" (от sand-bakki);

готский - интерпретирует как "место сбора лодок" (sam - "сбор", botas - "лодки");

балтский - предлагает значение "сооружение на выступе" (от žambótas - "угол", "край" и butas - "дом").

Несмотря на многообразие теорий, единого толкования до сих пор нет. Алферов подчеркивает: Самбатас остается одной из крупнейших лингвистических загадок ранней истории Киева - и одновременно напоминанием о том, насколько многослойным является прошлое украинской столицы.

Смотрите видео о том, какое малоизвестное второе название имел Киев:

Кто такой Александр Алферов Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг. С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова". С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса. Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

