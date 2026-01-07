Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

Дарья Пшеничник
7 января 2026, 17:47
131
Название города Киев традиционно связывается с одним из легендарных основателей Кием.
Киев
Историк Александр Алферов рассказал о малоизвестном втором названии Киева / Коллаж: Главред, фото: wikipedia

Главное из новости:

видео дня
  • Киев имел второе название - Самбатас, о чем писал император Константин Багрянородный в 948 году
  • Значение топонима неизвестно, и он больше не встречается в других источниках
  • Происхождение названия дискуссионное: существует целый ряд версий

Украинская столица, чье название традиционно связывается с легендарным основателем Кием, может скрывать еще один исторический слой. Несмотря на то что версия из "Повести временных лет" остается самой распространенной, исследователи напоминают: у Киева существовало еще одно древнее название, о котором сегодня почти не вспоминают.

Историк Александр Алферов в видео на своем YouTube-канале обратил внимание на загадочный топоним Самбатас. По его словам, именно так Киев называл византийский император Константин Багрянородный - тот самый правитель, который в X веке принимал княгиню Ольгу в Константинополе.

Алферов напоминает, что в 948 году император создал трактат "Об управлении империей", где прямо отметил: столица Руси - Киев, а его второе название - Самбатас. В то же время значение этого слова до сих пор остается неразгаданным.

По словам историка, ни одно следующее поколение не использовало это название, и оно не появляется в других источниках. Поэтому происхождение топонима стало предметом многочисленных гипотез - от хазарских до скандинавских.

Среди самых распространенных версий:

  • тюркская - трактует Самбасат как "высокую крепость" (от sam - "высокий" и bat - "сильный");
  • еврейская - связывает название с рекой Самбатион;
  • скандинавский - объясняет как "песчаную мель" (от sand-bakki);
  • готский - интерпретирует как "место сбора лодок" (sam - "сбор", botas - "лодки");
  • балтский - предлагает значение "сооружение на выступе" (от žambótas - "угол", "край" и butas - "дом").

Несмотря на многообразие теорий, единого толкования до сих пор нет. Алферов подчеркивает: Самбатас остается одной из крупнейших лингвистических загадок ранней истории Киева - и одновременно напоминанием о том, насколько многослойным является прошлое украинской столицы.

Смотрите видео о том, какое малоизвестное второе название имел Киев:

Интересное по теме:

Кто такой Александр Алферов

Александр Алферов - известный украинский историк, кандидат исторических наук. С 2010 года был научным сотрудником Института истории Украины Национальной академии наук. Автор более 100 научных статей и соавтор 15 книг.

С 2008 года - радиоведущий на радио "Культура", с 2019 года телеведущий на "Общественном телевидении" (в разделе культуры). Некоторое время возглавлял пресс-службу "Азова".

С началом полномасштабного вторжения россиян в Украину стал офицером подразделения Сил специальных операций "Азов-Киев". С сентября 2022 года - начальник группы гуманитарной подготовки и информационного обеспечения отделения психологической поддержки персонала в 3-й штурмовой бригаде. Имеет звание майора запаса.

Возглавляет в Киеве экспертную топонимическую комиссию, которая занимается переименованием объектов, связанных с советским режимом и Россией.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

18:31Энергетика
Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

Гривня безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:24Экономика
Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

Три буквы и 142 владельца - какой город Украины имеет самое короткое название

Последние новости

18:31

Ограничения становятся неизбежными: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 8 января

18:28

Этот электрический кроссовер поразил экспертов: названа лучшая модель в 2026 году

18:24

Гривна безумно полетела вниз: новый курс валют на 8 января

18:23

Зеленский рассказал о подготовке новой встречи с Трампом: когда и где планируется

18:18

Что это за вой на болотах? А это США захватили российские танкерымнение

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
18:00

Главная проверка перед покупкой: как быстро определить качественное мясоВидео

18:00

Сколько нас осталось: демографическая пропасть, которая решает будущее Украины

17:53

Нацотбор Евровидения 2026: анонсирован новый формат презентации песен

17:47

У Киева было второе, почти забытое название: историк рассказал о загадочном топониме

Реклама
17:41

Снежная буря с морозами налетит на Львов: синоптики предупредили об опасности

17:29

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

17:20

"Это может продолжаться долго": тревожный прогноз о сроках окончания войны

17:16

Раздаются громкие взрывы, поднялся дым: враг массированно атакует Кривой Рог

17:14

Миф об "одном языке": почему украинский, польский и русский - это разные миры

17:12

Законопроект №14110-д создает условия для теневого рынка и коррупционной ренты - политолог

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:26

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

Реклама
15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:10

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

14:19

Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

14:18

Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

14:15

Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

13:57

О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновкуВидео

13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

Реклама
12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять