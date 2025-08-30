Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

Киев стал сердцем Руси благодаря своему расположению, торговым путям и правителям, чьи реформы превратили его в экономический и духовный центр.

https://glavred.info/culture/tayna-vekov-raskryta-vot-pochemu-imenno-kiev-vybrali-centrom-drevney-rusi-10693991.html Ссылка скопирована

Почему именно Киев выбрали центром Древней Руси - почему Киев столица / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Почему Киев стал столицей Руси

Какая была первая столица Украины

Киев не случайно стал сердцем Древней Руси - его стратегическое расположение, богатство и влияние формировались веками благодаря правителям, варягам и развитой торговле. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, что было на месте Киева до Киевской Руси.

видео дня

Каким был Киев до Руси

В IX веке Киев уже имел вес в международной политике.

"В 860-м году в Киеве правит князь Аскольд. Он совершает первый военный поход на могущественную Византийскую империю и осаждает Царьград", - рассказывает Аким Галимов.

После гибели Аскольда власть захватил князь Олег, предположительно варяжского происхождения.

"Скорее всего он был викингом. Но откуда вообще взялись викинги в Киев? Они спускались по рекам с севера, чтобы грабить. Очевидно, кому-то из этих ребят очень понравился Киев. Настолько, что они решили здесь закрепиться, перебив весь местный эстеблишмент", - объясняет историк.

Смотрите видео о том, почему Киев стал столицей Украины:

Как варяги превратили Киев в торговый центр

Варяги, которые закрепились в городе, начали формировать мощное государство - Русь. Они создали торговый путь "из варягов в греки", который соединял Скандинавию с Византией.

"В Киеве на Подоле, так он существовал уже тогда, постоянно останавливаются купцы, осуществляют продажи и обмены товаров. Экономика города стремительно развивается", - отмечает Галимов.

Именно в этот период Киев стал не только политическим, но и экономическим центром, где пересекались интересы многих народов.

Реформы княгини Ольги и возвышение Владимира Великого

После смерти князя Игоря власть фактически приняла княгиня Ольга. Она провела налоговую реформу, укрепила связи с Византией и приняла христианство. Но наибольшее влияние на развитие Киева имел князь Владимир Великий.

"В 988 году он делает христианство официальной религией России и массово крестит киевлян. Вера в единого Бога делала украинские земли частью европейской цивилизации. Но больше всего христианство стимулировало развитие наук, ведь именно среди монахов на тот момент развивалась письменность", - отмечает Аким Галимов.

Когда Киев стал одним из крупнейших городов Европы

Христианизация открыла Киеву путь к культурному и научному подъему.

"После христианизации Киев вошел в десятку крупнейших городов Европы. Владимир чеканит в Киеве первые золотые монеты, на которых изображает княжеский знак - Тризуб", - добавляет историк.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред