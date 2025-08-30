Тайна веков раскрыта - вот, почему именно Киев выбрали центром Древней Руси

О чем говорится в материале:
Киев не случайно стал сердцем Древней Руси - его стратегическое расположение, богатство и влияние формировались веками благодаря правителям, варягам и развитой торговле. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.
Главред выяснил, что было на месте Киева до Киевской Руси.
Каким был Киев до Руси
В IX веке Киев уже имел вес в международной политике.
"В 860-м году в Киеве правит князь Аскольд. Он совершает первый военный поход на могущественную Византийскую империю и осаждает Царьград", - рассказывает Аким Галимов.
После гибели Аскольда власть захватил князь Олег, предположительно варяжского происхождения.
"Скорее всего он был викингом. Но откуда вообще взялись викинги в Киев? Они спускались по рекам с севера, чтобы грабить. Очевидно, кому-то из этих ребят очень понравился Киев. Настолько, что они решили здесь закрепиться, перебив весь местный эстеблишмент", - объясняет историк.
Как варяги превратили Киев в торговый центр
Варяги, которые закрепились в городе, начали формировать мощное государство - Русь. Они создали торговый путь "из варягов в греки", который соединял Скандинавию с Византией.
"В Киеве на Подоле, так он существовал уже тогда, постоянно останавливаются купцы, осуществляют продажи и обмены товаров. Экономика города стремительно развивается", - отмечает Галимов.
Именно в этот период Киев стал не только политическим, но и экономическим центром, где пересекались интересы многих народов.
Реформы княгини Ольги и возвышение Владимира Великого
После смерти князя Игоря власть фактически приняла княгиня Ольга. Она провела налоговую реформу, укрепила связи с Византией и приняла христианство. Но наибольшее влияние на развитие Киева имел князь Владимир Великий.
"В 988 году он делает христианство официальной религией России и массово крестит киевлян. Вера в единого Бога делала украинские земли частью европейской цивилизации. Но больше всего христианство стимулировало развитие наук, ведь именно среди монахов на тот момент развивалась письменность", - отмечает Аким Галимов.
Когда Киев стал одним из крупнейших городов Европы
Христианизация открыла Киеву путь к культурному и научному подъему.
"После христианизации Киев вошел в десятку крупнейших городов Европы. Владимир чеканит в Киеве первые золотые монеты, на которых изображает княжеский знак - Тризуб", - добавляет историк.
О персоне: Аким Галимов
Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.
