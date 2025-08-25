Укр
Читать на украинском
Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас

Юрий Берендий
25 августа 2025, 05:09
Украина после распада СССР смогла сохранить одну стратегическую ядерную ракету, которая сегодня находится в виде музейного экспоната под наблюдением спутников.
Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она сейчас
Украина смогла спрятать одну стратегическую ядерную ракету - где она / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Куда делось ядерное оружие Украины
  • Где есть ядерное оружие
  • Где в Украине находится ядерное оружие

Украина после распада СССР получила огромный арсенал ядерного оружия, однако далеко не все факты об этом известны широкой общественности. Один из них связан с баллистической ракетой стратегического назначения, которая до сих пор хранится на территории нашего государства в городе Днепр. Об этом говорится в видео проекта "Pressing".

Главред выяснил, куда дели ядерные ракеты Украины.

Что такое стратегическая ядерная ракета

Баллистические ракеты во времена холодной войны были главным инструментом ядерного сдерживания. Речь идет о ракете МР УР-100, которая имела сложную конструкцию из трех частей, где наиболее технологичным считался второй блок.

"Огромное количество разнообразных механизмов. Второй блок наиболее технологичный. А вот это у нас пустой блок. Почему пустой? Потому что именно вот здесь и должен был находиться ядерный заряд", - указывает автор проекта "Pressing" Сергей Пейчев.

Ракеты этого типа изготавливались в 1975-1979 годах и использовались до 1983 года. Они были рассчитаны на доставку ядерного заряда массой до 2,5 тонн на расстояние до 11 тысяч километров.

"Одна такая головная часть, она включала в себя где-то около 10 Хиросим и Нагасак. Одна. Поэтому это, чтобы люди знали, какую беду можно принести использование ядерного оружия", - рассказал генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования (1996-2016) Виктор Хуторный.

Где в Украине осталась ядерная ракета

По словам Хуторного, в 1996 году одну из ракет доставили в Украину ночью. Согласно международным договоренностям, она подлежала уничтожению, но произошло иначе.

"В 1996 году, когда нам ее передали, мы ее привезли ночью. Эта ракета подлежала, согласно СВ-2, уничтожению. Американцы согласно договоренности не досчитались одной ракеты. Ну потом через спутник они ее нашли. И была выдана на МИД Украины нота протеста. И в 1997 году приехала большая делегация. Куда же делась эта ракета? Мы их провели, рассказали, что она находится как музейный экспонат. Они нам поверили, все хорошо", - пояснил генеральный директор Национального центра аэрокосмического образования в Днепре.

Смотрите видео о ядерном оружии Украины:

Таким образом, ракету официально объявили музейным экспонатом, и это решение позволило снять международное напряжение.

Как США отслеживают ядерное оружие

Несмотря на то, что ракета осталась в Украине, за ней ведется постоянное наблюдение из космоса.

"Сейчас каждый виток, американский спутник, который российский, делается снимок. Я подписался, что эти ракеты я перемещать не буду. Ни направо, ни налево, ни на 30 сантиметров, ни на 50", - подчеркнул Хуторной.

Он также подтвердил, что Соединенные Штаты до сих пор отслеживают объект.

"Да, они видят, что она там и стоит. Может сейчас она летит, им видят мы, что мы ведем. Потому что обо мне знают, о вас нет, но, если нужно, они узнают", - отметил Виктор Хуторной.

Почему ракета больше не представляет угрозы

Чтобы окончательно снять любые сомнения у партнеров, было найдено компромиссное решение - корпус ракеты намеренно повредили.

"Сделали небольшое отверстие в этой ракете. Нам его показали, о нем на самом деле очень мало кто знает. Оно незаметно. Вот, посмотрите сверлом. Сделали вот такую дырочку в корпусе ракеты. Она очень меленькая, но это уже брак. И с ним эта ракета точно никуда не полетит", - рассказал автор проекта "Pressing" Сергей Пейчев.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Ядерное оружие / Инфографика: Главред

Об источнике: YouTube-канал "PRESSING"

YouTube-канал "PRESSING" ведет Сергей Пейчев. Он презентует себя как репортерский проект, где публикуются "крутые репортажи", ведутся дискуссии с гостями, поднимаются темы, которые, по словам автора, повышают уровень "давления" у зрителей.

Контент канала включает интервью, репортажи и сюжетные видео, среди которых - видео с воспоминаниями или историями. Аудитория канала более 650 тысяч пользователей.
ядерное оружие История Украины
