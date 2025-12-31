Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

Для неформального общения, теплых SMS или разговора с близкими идеально подойдут простые и искренние фразы.

После завершения новогодне-рождественских праздников украинцы еще долго продолжают обмениваться пожеланиями, отправляя поздравления друзьям, родным и коллегам. Однако вместе с теплыми словами нередко появляется и типичная языковая ошибка - фраза "с прошедшим".

Лингвисты отмечают: это калька с русского "с прошедшим", которая не соответствует нормам украинского языка. Об этом сообщает "Телеграф".

Как поздравить правильно в неформальном общении

Специалисты советуют: в дружеских разговорах и коротких сообщениях следует выбирать естественные, искренние формулировки, которые не звучат искусственно. Среди рекомендуемых вариантов:

"Хоть и с опозданием, но поздравляю с Новым годом!"

"С прошедшим Новым годом! Пусть он принесет радость, спокойствие и хорошие новости".

Такие пожелания передают внимание и теплоту, даже если праздник уже прошел.

Деловой этикет: сдержанно и грамотно

В рабочей переписке, обращениях к партнерам или руководству важно придерживаться официального стиля. Языковеды предлагают использовать нейтральные и корректные конструкции:

"Примите поздравления по случаю прошедшего Нового года".

"Поздравляю вас с прошедшим Новым годом и желаю успехов в новом году".

Такие фразы демонстрируют уважение, грамотность и профессионализм, помогая избежать речевых огрехов.

Еще одна типичная ошибка

Эксперты напоминают: поздравляя накануне праздника, следует говорить не "с наступающим", а "с наступающим". Именно этот вариант является нормативным для украинского языка.

Об источнике: Телеграф Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

