Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

Дарья Пшеничник
31 декабря 2025, 14:52
Для неформального общения, теплых SMS или разговора с близкими идеально подойдут простые и искренние фразы.
Как правильно поздравлять с Новым годом / Коллаж: Главред, фото: Freepik

  • Фраза "с прошедшим" является ошибочной калькой с русского
  • В неформальном общении уместны простые пожелания "с прошедшим Новым годом"
  • Правильно говорить "с наступающим", а не "с наступающим"

После завершения новогодне-рождественских праздников украинцы еще долго продолжают обмениваться пожеланиями, отправляя поздравления друзьям, родным и коллегам. Однако вместе с теплыми словами нередко появляется и типичная языковая ошибка - фраза "с прошедшим".

Лингвисты отмечают: это калька с русского "с прошедшим", которая не соответствует нормам украинского языка. Об этом сообщает "Телеграф".

Как поздравить правильно в неформальном общении

Специалисты советуют: в дружеских разговорах и коротких сообщениях следует выбирать естественные, искренние формулировки, которые не звучат искусственно. Среди рекомендуемых вариантов:

  • "Хоть и с опозданием, но поздравляю с Новым годом!"
  • "С прошедшим Новым годом! Пусть он принесет радость, спокойствие и хорошие новости".

Такие пожелания передают внимание и теплоту, даже если праздник уже прошел.

Деловой этикет: сдержанно и грамотно

В рабочей переписке, обращениях к партнерам или руководству важно придерживаться официального стиля. Языковеды предлагают использовать нейтральные и корректные конструкции:

  • "Примите поздравления по случаю прошедшего Нового года".
  • "Поздравляю вас с прошедшим Новым годом и желаю успехов в новом году".

Такие фразы демонстрируют уважение, грамотность и профессионализм, помогая избежать речевых огрехов.

Еще одна типичная ошибка

Эксперты напоминают: поздравляя накануне праздника, следует говорить не "с наступающим", а "с наступающим". Именно этот вариант является нормативным для украинского языка.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

