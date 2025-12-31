Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

Главное из новости:
После завершения новогодне-рождественских праздников украинцы еще долго продолжают обмениваться пожеланиями, отправляя поздравления друзьям, родным и коллегам. Однако вместе с теплыми словами нередко появляется и типичная языковая ошибка - фраза "с прошедшим".
Лингвисты отмечают: это калька с русского "с прошедшим", которая не соответствует нормам украинского языка. Об этом сообщает "Телеграф".
Как поздравить правильно в неформальном общении
Специалисты советуют: в дружеских разговорах и коротких сообщениях следует выбирать естественные, искренние формулировки, которые не звучат искусственно. Среди рекомендуемых вариантов:
- "Хоть и с опозданием, но поздравляю с Новым годом!"
- "С прошедшим Новым годом! Пусть он принесет радость, спокойствие и хорошие новости".
Такие пожелания передают внимание и теплоту, даже если праздник уже прошел.
Деловой этикет: сдержанно и грамотно
В рабочей переписке, обращениях к партнерам или руководству важно придерживаться официального стиля. Языковеды предлагают использовать нейтральные и корректные конструкции:
- "Примите поздравления по случаю прошедшего Нового года".
- "Поздравляю вас с прошедшим Новым годом и желаю успехов в новом году".
Такие фразы демонстрируют уважение, грамотность и профессионализм, помогая избежать речевых огрехов.
Еще одна типичная ошибка
Эксперты напоминают: поздравляя накануне праздника, следует говорить не "с наступающим", а "с наступающим". Именно этот вариант является нормативным для украинского языка.
