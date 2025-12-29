Укр
Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцы

Эта фраза является ироничной и меткой, поэтому часто используется.
Какой настоящий перевод фразы 'кормить завтраками': знают лишь немногие украинцы
Перевод фразы "кормить завтраками"

Ироническую фразу "кормить завтраками", пожалуй, слышали все. Она метко описывает тот момент, когда что-то обещают, но постоянно это откладывают. Однако, она русская, поэтому лучше подбирать меткие украинские соответствия.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "кормить завтраками".

Как можно перевести фразу "кормить завтраками"

Как известно, русское "кормить завтраками" созвучно со словом "завтра" и намекает на то, что обещанное постоянно откладывают на следующий день.

Если фразу перевести дословно и сказать "годувати сніданками", то этот иронический оттенок теряется. Кроме того, "годувати сніданками" - это калька с русского языка.

Украинские варианты фразы "кормить завтраками"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что в украинском языке к фразе "кормить завтраками" есть два соответствия.

По ее словам, это "годувати обіцянками" и "годувати жданиками".

Как на украинский язык перевести "кормить завтраками" - видео:

Ранее мы рассказывали, как на украинском сказать "подкаблучник". В нашем языке существует сразу четыре точные фразы.

Вы также можете узнать, как перевести фразу "редко, но метко". Оказывается, что для любой фразы есть соответствия в украинском языке.

О персоне: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

