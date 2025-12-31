По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

Круглосуточно специальные службы полиции будут работать в усиленном режиме.

Что сказала Пономарева:

В новогоднюю ночь в Украине будет усиленное патрулирование

Украинцы могут получить штраф за запуск фейерверков

Заместитель начальника Департамента коммуникации Нацполиции Виктория Пономарева сообщила, что во всех областях Украины усиливают патрулирование безопасности и правопорядка.

Об этом, как пишет Укринформ, она заявила в телеэфире. Такое решение связано с новогодними праздниками.

"Нацполиция совместно с военнослужащими осуществляет усиленное патрулирование. Есть усиленные патрулирования на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей. В круглосуточном режиме работают наши взрывотехнические подразделения и другие службы полиции", - подчеркнула она.

Пономарева также предупредила, что смягчение комендантского часа в новогоднюю ночь не планируется, поэтому за его нарушение украинцы могут быть наказаны.

Какие запреты будут действовать в ночь с 31 декабря на 1 января

В Нацполиции также напомнили украинцам, что в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки, но можно применять хлопушки и бенгальские огни. Нарушителей закона будет ждать административная или даже уголовная ответственность в виде штрафа от 85 до 34000 гривен.

Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.

Ранее сообщалось, что 31 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов.

Накануне стало известно, что в 2026 году украинский рынок недвижимости, вероятно, будет развиваться без резких скачков. Аналитики отмечают, что именно ситуация с безопасностью и состояние экономики будут определять поведение цен как на новостройки, так и на "вторичку".

