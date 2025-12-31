По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

Что сказала Пономарева:
- В новогоднюю ночь в Украине будет усиленное патрулирование
- Украинцы могут получить штраф за запуск фейерверков
Заместитель начальника Департамента коммуникации Нацполиции Виктория Пономарева сообщила, что во всех областях Украины усиливают патрулирование безопасности и правопорядка.
Об этом, как пишет Укринформ, она заявила в телеэфире. Такое решение связано с новогодними праздниками.
"Нацполиция совместно с военнослужащими осуществляет усиленное патрулирование. Есть усиленные патрулирования на автодорогах, возле культовых сооружений и в местах массового пребывания людей. В круглосуточном режиме работают наши взрывотехнические подразделения и другие службы полиции", - подчеркнула она.
Пономарева также предупредила, что смягчение комендантского часа в новогоднюю ночь не планируется, поэтому за его нарушение украинцы могут быть наказаны.
Какие запреты будут действовать в ночь с 31 декабря на 1 января
В Нацполиции также напомнили украинцам, что в новогоднюю ночь запрещено запускать фейерверки, но можно применять хлопушки и бенгальские огни. Нарушителей закона будет ждать административная или даже уголовная ответственность в виде штрафа от 85 до 34000 гривен.
Ситуация в Украине - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что в ночь на 31 декабря российская оккупационная армия в очередной раз атаковала жилую, логистическую и энергетическую инфраструктуру Одесской области.
Ранее сообщалось, что 31 декабря в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений света для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленных объектов.
Накануне стало известно, что в 2026 году украинский рынок недвижимости, вероятно, будет развиваться без резких скачков. Аналитики отмечают, что именно ситуация с безопасностью и состояние экономики будут определять поведение цен как на новостройки, так и на "вторичку".
Больше новостей:
- Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в Одессе
- Дроны атаковали Туапсе: есть "прилеты" в причал и НПЗ, вспыхнул пожар
- Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред