Дроны атаковали Туапсе: есть "прилеты" в причал и НПЗ, вспыхнул пожар

Кратко:
- Дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ
- На НПЗ горело около 300 кв. м
- Официальных комментариев от Украины пока нет
В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.
Как пишет российский Telegram-какнал Astra со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, дроны повредили причал в порту, НПЗ, жилые дома и газовую трубу в жилом секторе. Два человека пострадали.
"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено остекление в 4 многоквартирных домах и одном частном. Муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении. На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.
На НПЗ после атаки возник пожар. Согласно OSINT-анализу Astra, видео снято примерно в километре от горящего завода.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не подтверждал и не опроверг информацию об атаке на регион.
На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удар по нефтебазе в Туапсе.
Атаки на российские НПЗ - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.
В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.
В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.
Силы обороны Украины в ночь 17 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.
В ночь на 12 декабря дроны атаковали в Ярославле "Ярославнефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Предприятие входит в состав компании "Славнефть", по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку нефтеперерабатывающих заводов РФ.
В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.
В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.
Как удары России повлияют на завершение войны: мнение эксперта
По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.
В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.
Другие новости:
- Буданов предупредил о новом массированном ударе и назвал главную цель РФ
- Россияне могут нанести массированный удар на Новый год: какой город под угрозой
- РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы
О персоне: Георгий Тука
Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред