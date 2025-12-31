Укр
Дроны атаковали Туапсе: есть "прилеты" в причал и НПЗ, вспыхнул пожар

Анна Ярославская
31 декабря 2025, 07:39обновлено 31 декабря, 08:19
Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть".
Атака на Туапсе
Дроны атаковали НПЗ в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

  • Дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ
  • На НПЗ горело около 300 кв. м
  • Официальных комментариев от Украины пока нет

В ночь на 31 декабря ударные беспилотники атаковали российский город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Местные жители слышали несколько мощных взрывов. В результате атаки на местной нефтебазе вспыхнул масштабный пожар.

Как пишет российский Telegram-какнал Astra со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края, дроны повредили причал в порту, НПЗ, жилые дома и газовую трубу в жилом секторе. Два человека пострадали.

"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили 5 домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждено остекление в 4 многоквартирных домах и одном частном. Муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении. На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили – на площади в 300 кв. м. К работам привлекали 64 человека и 16 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", — говорится в сообщении.

Атака на НПЗ
Атака на НПЗ / Фото: t.me/astrapress

На НПЗ после атаки возник пожар. Согласно OSINT-анализу Astra, видео снято примерно в километре от горящего завода.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) — предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" — ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Входит в состав нефтяной компании "Роснефть".

Атака на Туапсе
Атака на Туапсе / Фото: t.me/astrapress

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пока не подтверждал и не опроверг информацию об атаке на регион.

На момент публикации материала украинская сторона также не комментировала удар по нефтебазе в Туапсе.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Атаки на российские НПЗ - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 25 декабря дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России. В результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

В ночь на 24 декабря в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. В Ефремове Тульской области был атакован Ефремовский завод синтетического каучука. Вспыхнул пожар.

В ночь на 23 декабря дроны атаковали город Буденновск Ставропольского края России. Вероятной целью атаки стал нефтехимический завод "Ставролен". Местные власти подтвердили пожар в промышленной зоне.

Силы обороны Украины в ночь 17 декабря поразили нефтеперерабатывающий завод "Славянский" в городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае, а также нефтебазу "Николаевская" в Ростовской области РФ.

В ночь на 12 декабря дроны атаковали в Ярославле "Ярославнефтеоргсинтез", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Предприятие входит в состав компании "Славнефть", по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку нефтеперерабатывающих заводов РФ.

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.

В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.

Как удары России повлияют на завершение войны: мнение эксперта

По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.

В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.

Другие новости:

О персоне: Георгий Тука

Георгий Борисович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.

