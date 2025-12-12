В РФ - взрывы и пожары: дроны обстреляли четыре региона, горит один из крупнейших НПЗ

Беспилотники атаковали Тверь, Ярославль, Подмосковье и Краснодарский край.

В РФ горит Ярославский НПЗ / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Дроны атаковали Тверь, Ярославль, Подмосковье и Краснодарский край

В Ярославле целью атаки стал НПЗ

Минобороны РФ утверждает, что за ночь сбито 90 беспилотников

В ночь на 12 декабря дроны атаковали сразу несколько регионов страны-агрессора России.

Как пишут российские Telegram-каналы, в Твери взрывы прогремели около трёх часов утра. Местные жители насчитали пять–шесть взрывов.

По данным Astra, беспилотник врезался в жилую многоэтажку ЖК Мичуринский. Вспыхнул пожар. По данным местно губернатора, пострадали семь человек.

В Твери дрон влетел в жилой дом / Фото: t.me/astrapress

Кадры последствий атаки в Твери / Фото: t.me/astrapress

Также взрыв произошел на парковке ТЦ "Торговый парк №1".

В Ярославле после 4:00 утра прогремело около семи взрывов. Перед этим местный губернатор предупреждал, что в регионе объявили тревогу из-за угрозы беспилотников.

Над одним из районов видели дым. Местные жители слышали звуки, похожие на работу дрона.

Как пишут росСМИ со ссылкой на местных жителей, дроны атаковали НПЗ ПАО "Славнефть‑ЯНОС". На опубликованных фото и видео видно зарево в небе и масштабный пожар.

Ярославский НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

Ярославский НПЗ / Фото: t.me/exilenova_plus

По данным мониторинговых каналов, в Ярославле дроны поразили "Ярославнефтеоргсинтезе", который считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов центральной России. Предприятие входит в состав компании "Славнефть", по объемам первичной переработки нефти входит в пятерку нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Официальной информации о поражении НПЗ в Ярославле на момент публикации не поступало.

В Подмосковье российские силы ПВО якобы сбили четыре беспилотника на подлёте к столице РФ. Сообщений о разрушениях нет.

В Краснодарском крае, в районе Сочи и Туапсе, местные жители также слышали сирену и взрывы.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Тем временем российское Минобороны заявило о 90 сбитых украинских беспилотниках за ночь.

По заявлению ведомства, 63 беспилотника сбиты над территорией Брянской области, восемь — над территорией Ярославской, четыре — в Подмосковье, по три — над территорией Смоленской и Тверской областей, а также над акваторией Черного моря, по два — над территорией Тамбовской и Тульской областей, по одному — Орловской и Ростовской областей.

Как писал Главред, в ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Россию. Взрывы прогремели в городе Великий Новгород. По предварительным данным, под удар попал химический завод. Также была атакован город Дорогобуж в Смоленской области РФ.

В ночь на 5 декабря дроны атаковали Самарскую область России. Очевидцы слышали в Сызрани по меньшей мере 5-7 громких взрывов. Также россияне жаловались на сирену и зарево в небе. На месте атаки поднялся масштабный пожар.

В регионе расположен Сызранский нефтеперерабатывающий завод, который относится к нефтяной компании Роснефть, находящейся под санкциями США.

Как пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, в России прекратил переработку нефти Сызранский нефтеперерабатывающий завод после того, как был поврежден ударом украинского дрона.

По мнению бывшего главы Луганской военно-гражданской администрации Георгия Туки, если массированные удары именно по Москве будут продолжаться и усиливаться, российские элиты могут начать давить на Путина.

В случае интенсивных и частых атак на российскую столицу, или явных негативных процессов, вызванных нашими ударами по российским предприятиям, например, катастрофического дефицита топлива, они будут побуждать Путина прекратить войну.

