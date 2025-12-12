54-летний бывший муж Дженнифер Энистон готовится впервые стать отцом

Первенца Джастину Теру родит 31-летняя актриса.

https://glavred.info/starnews/54-letniy-byvshiy-muzh-dzhennifer-eniston-gotovitsya-vpervye-stat-otcom-10723367.html Ссылка скопирована

Джастин Теру жена - актер впервые станет отцом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Джастин Теру и Николь Брайдон Блум стали мужем и женой весной 2025 года

Сейчас пара ждет ребенка

Американский актер Джастин Теру с 2011 по 2018 год состоял в отношениях с Дженнифер Энистон (в браке с 2015 - прим. редактора). Звезды расстались друзьями, хотя причины развода не расскрывали.

В марте 2025 года Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум. Через девять месяцев после свадьбы стало известно, что пара ожидает первенца.

видео дня

Как сообщает издание ОК!, Джастин и Николь совершили парный выход в свет на премьере 2 сезона сериала "Фоллаут" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке Брайдон Блум появилась в элегантном платье, которое подчеркнуло уже весьма округлившийся животик актрисы. Звзедные супруги пока не раскрывают детали о своем будущем первенце.

Justin Theroux's Wife Nicole Brydon Bloom Is Pregnant, Expecting Baby No. 1 https://t.co/dzwyGecUOBpic.twitter.com/tkQYiOZkVg — OK! Magazine USA (@OKMagazine) December 11, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что у младшего сына Бекхэмов проблемы с законом. Круз Бекхэм нарушил закон дважды за последние два года. Звездный наследник уже понес наказание.

Также стало известно, что голливудский украинец Лев Шрайбер оказался в больнице. Представитель актера прокомментировал его состояние после госпитализации.

Читайте также:

О персоне: Дженнифер Энистон Дженнифер Энистон - одна из самых высокооплачеваемых актрис Голливуда, обладательница "Эмми" (2002), "Золотого глобуса" (2003) и премий Гильдии киноактеров (1996, 2020). Имеет звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известна благодаря сериалу "Друзья", где исполнила роль Рэйчел Грин. Укрепили ее популярность главные роли в комедийных фильмах "Брюс Всемогущий", "Развод по-американски", "Притворись моей женой", "Несносные боссы" и пр. Была признана журналами People, Cosmopolitan и Esquire самой красивой женщиной.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред