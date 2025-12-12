54-летний бывший муж Дженнифер Энистон готовится впервые стать отцом

Вкратце:
- Джастин Теру и Николь Брайдон Блум стали мужем и женой весной 2025 года
- Сейчас пара ждет ребенка
Американский актер Джастин Теру с 2011 по 2018 год состоял в отношениях с Дженнифер Энистон (в браке с 2015 - прим. редактора). Звезды расстались друзьями, хотя причины развода не расскрывали.
В марте 2025 года Теру женился на актрисе Николь Брайдон Блум. Через девять месяцев после свадьбы стало известно, что пара ожидает первенца.
Как сообщает издание ОК!, Джастин и Николь совершили парный выход в свет на премьере 2 сезона сериала "Фоллаут" в Лос-Анджелесе. На красной дорожке Брайдон Блум появилась в элегантном платье, которое подчеркнуло уже весьма округлившийся животик актрисы. Звзедные супруги пока не раскрывают детали о своем будущем первенце.
Justin Theroux's Wife Nicole Brydon Bloom Is Pregnant, Expecting Baby No. 1 https://t.co/dzwyGecUOBpic.twitter.com/tkQYiOZkVg— OK! Magazine USA (@OKMagazine) December 11, 2025
