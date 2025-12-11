Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Наталья Могилевсквя восхитила поклонников свежим снимком, где позирует со своей дочкой.

https://glavred.info/starnews/mamina-docya-mogilevskaya-vpervye-polnostyu-pokazala-mladshuyu-doch-10723334.html Ссылка скопирована

Наталья Могилевская показала долгожданное фото / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Как выглядит дочь Могилевской

Что пишут поклонники певицы

Украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками самым дорогим.

Певица впервые за долгое время решилась полностью показать то, как выглядит ее младшая дочка. На своей странице в Instagram, Могилевская опубликовала снимок, где крепко держит маленькую девочку, которая доверчиво прижимается к своей маме.

видео дня

Свой пост Могилевская никак не подписала, но и так видно, что этот снимок про любовь.

Наталья Могилевская показала дочь / Фото Instagram/nataliya_mogilevskaya

Стоит ли говорить, что поклонники буквально рассыпались в комплиментах и теплых пожеланиях певице и девочке.

"Мамина доця", "Такие красивые", "Счастье какое, мамино солнышко, доця", "Вы подарили ей новую жизнь, а она подарила вам то счастье, которого вам так не хватало", - пишут поклонники.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

Наталия Могилевская — дети

Наталия Могилевская решилась рассказать личную историю материнства лишь спустя время: певица вместе со своим возлюбленным Валентином удочерила двух родных сестер, Мишель и Софию, в первые месяцы полномасштабного вторжения. Артистка сознательно хранила это в тайне, чтобы дать девочкам возможность спокойно пережить период адаптации и почувствовать себя в безопасности после тяжелого прошлого.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что украинскую известную певицу Алину Гросу "засекли" в супермаркете с заметно округлившимся животом.

Накануне стало известно о том, что дочь скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, расходится со своим новоиспеченным супругом и виновата в этом сама Волочкова.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред