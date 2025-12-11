Мамина доця: Могилевская впервые полностью показала младшую дочь

Кратко:
Украинская певица Наталия Могилевская поделилась с поклонниками самым дорогим.
Певица впервые за долгое время решилась полностью показать то, как выглядит ее младшая дочка. На своей странице в Instagram, Могилевская опубликовала снимок, где крепко держит маленькую девочку, которая доверчиво прижимается к своей маме.
Свой пост Могилевская никак не подписала, но и так видно, что этот снимок про любовь.
Стоит ли говорить, что поклонники буквально рассыпались в комплиментах и теплых пожеланиях певице и девочке.
"Мамина доця", "Такие красивые", "Счастье какое, мамино солнышко, доця", "Вы подарили ей новую жизнь, а она подарила вам то счастье, которого вам так не хватало", - пишут поклонники.
Наталия Могилевская — дети
Наталия Могилевская решилась рассказать личную историю материнства лишь спустя время: певица вместе со своим возлюбленным Валентином удочерила двух родных сестер, Мишель и Софию, в первые месяцы полномасштабного вторжения. Артистка сознательно хранила это в тайне, чтобы дать девочкам возможность спокойно пережить период адаптации и почувствовать себя в безопасности после тяжелого прошлого.
Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
