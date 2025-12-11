Укр
  Жизнь

Почему золото дороже всего: невероятная тайна благородного металла раскрыта

Алексей Тесля
11 декабря 2025, 18:52
Одним из ключевых факторов, определяющих устойчивую стоимость золота, является его редкость.
В чем особенность золота / Коллаж Главред, фото: Pixabay/Stevebidmead, Pexels/Michael Steinberg

Вы узнаете:

  • Почему золото высоко ценится
  • Что делает золото особенным
  • Уникальные качества золота

Золото относится к группе благородных металлов и отличается характерным тёплым жёлтым оттенком, а по своим физическим качествам этот металл необычайно мягок и легко поддаётся обработке, что особенно ценится в ювелирном производстве.

Существует гипотеза, что золото, как и прочие элементы тяжелее железа, появляется во Вселенной в результате колоссальных космических событий, а уже на Земле его накопление связано главным образом с долгими геологическими процессами: циркуляцией горячих растворов в недрах и активностью магмы, говорится в материале Главреда.

Почему золото высоко ценится

Одним из ключевых факторов, определяющих устойчивую стоимость золота, является его редкость. Учёные подсчитали, что суммарный объём добытого за всё время существования человеческой цивилизации золота составляет примерно 190 тысяч тонн. Такое количество могло бы заполнить куб с длиной ребра около 21 метра. Новые залежи встречаются всё реже, а извлечение металла из глубинных пород становится всё более трудоёмким и затратным.

Что делает золото особенным

Золото ценят не только за роскошный внешний вид. Этот металл обладает уникальными свойствами: он прекрасно отражает инфракрасное излучение, что позволяет использовать его при создании энергосберегающих покрытий для современных небоскрёбов и в оборудовании, предназначенном для космических аппаратов.

Почему золото вызывает особое восхищение

Тёплый блеск золота психологически воздействует на человека, вызывая чувство притяжения и восхищения. Ограниченное количество металла в природе сделало его символом статуса: на протяжении тысячелетий владение золотыми изделиями ассоциировалось с богатством, властью и высоким положением в обществе.

Уникальные качества золота

Металл отличается исключительной пластичностью и ковкостью, не подвержен коррозии и устойчив ко многим химическим воздействиям. Кроме того, золото хорошо проводит электрический ток. Благодаря этим характеристикам оно незаменимо в производстве надёжных, не подверженных окислению электрических контактов и разъёмов, используемых в самых разных электронных устройствах — от бытовой техники до сложных компьютерных систем.

Открыто гигантское месторождение золота: что известно

По информации Министерства природных ресурсов Китая, в провинции Ляонин обнаружено крупное месторождение Дадунгоу, запасы которого могут достигать примерно 1444 тонн золота высокой чистоты. Предполагаемая рыночная стоимость этого объёма металла превышает 192 миллиарда долларов.

Смотрите видео - как проверить золото:

Видео показывает, как специалист-химик демонстрирует простые способы проверки подлинности золотых украшений в домашних условиях. Он объясняет, на какие внешние признаки стоит обращать внимание и почему одних только визуальных наблюдений бывает недостаточно.

Эксперт подчёркивает, что некоторые подделки выглядят почти как настоящее золото, поэтому требуется более надёжная проверка. В ролике зрителям дают практические советы, которые помогают быстро отличить фальшивые изделия от настоящих.

Ранее сообщалось о том, почему темнеет серебро. Почему на человеке чернеют серебренные украшения знали из древности.

Как писал ранее Главред, мужчина годами хранил дома уникальную ценность, думая что это золото. В 2015 году мужчина наткнулся на тяжелый красноватый камень, спрятанный в слое желтой глины.

