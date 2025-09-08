Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

Вы узнаете:
- Почему чернеет серебро
- Народные приметы, связанные с потемнением серебра
Серебро — один из самых мистических металлов, с которым наши предки связывали множество примет и суеверий. Считалось, что оно защищает от зла, но при этом впитывает весь негатив.
Главред поможет разобраться, почему темнеет серебро на теле, связанно ли это с порчей и как наука объясняет это явление.
Почему чернеет серебряная цепочка и крестик на шее
У украинцев давно укрепилась вера в то, что серебро имеет свойство впитывать негатив, целью которого является его хозяин. Ведущая YouTube-канала об украшениях "TUSO Ukraine" Виктория рассказала, что каждое серебряное украшение для наших предков имело сакральное значение, и его потемнение могло рассказать о том, какая неприятность ждала человека.
О чем могло свидетельствовать изменение цвета серебряных ювелирных изделий:
- Нательный крестик — почернение крестика могло свидетельствовать о порче и сглазе;
- Серьги — сплетни и обсуждения за спиной;
- Кольцо — предвестник "венца безбрачия";
- Посуда — признак появления нечистой силы в доме.
Почему темнеет палец от серебра
Наука дает более рациональное объяснение. Главная причина — окисление металла. Влияние оказывают и выделения организма, в частности пот. Кроме того, в серебряные изделия добавляют примеси (например, медь), которые тоже вступают в реакцию с телом.
Поэтому темный налет на украшениях или следы на коже — это естественный процесс и повод не для тревоги, а лишь для чистки украшения.
Что нужно знать, если серебряные украшения темнеют — видео:
