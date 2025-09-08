Почему темнеет серебро: народные приметы о мистическом металле

Почему на человеке чернеют серебрянные украшения знали из древности.

https://glavred.info/primety/pochemu-temneet-serebro-narodnye-primety-o-misticheskom-metalle-10696244.html Ссылка скопирована

Почему на человеке чернеет серебро / колаж: Главред

Вы узнаете:

Почему чернеет серебро

Народные приметы, связанные с потемнением серебра

Серебро — один из самых мистических металлов, с которым наши предки связывали множество примет и суеверий. Считалось, что оно защищает от зла, но при этом впитывает весь негатив.

Главред поможет разобраться, почему темнеет серебро на теле, связанно ли это с порчей и как наука объясняет это явление.

видео дня

Почему чернеет серебряная цепочка и крестик на шее

У украинцев давно укрепилась вера в то, что серебро имеет свойство впитывать негатив, целью которого является его хозяин. Ведущая YouTube-канала об украшениях "TUSO Ukraine" Виктория рассказала, что каждое серебряное украшение для наших предков имело сакральное значение, и его потемнение могло рассказать о том, какая неприятность ждала человека.

О чем предупреждают почерневшие серебряные украшения

О чем могло свидетельствовать изменение цвета серебряных ювелирных изделий:

Нательный крестик — почернение крестика могло свидетельствовать о порче и сглазе;

Серьги — сплетни и обсуждения за спиной;

Кольцо — предвестник "венца безбрачия";

Посуда — признак появления нечистой силы в доме.

Почему от серебра темнеет кожа

Почему темнеет палец от серебра

Наука дает более рациональное объяснение. Главная причина — окисление металла. Влияние оказывают и выделения организма, в частности пот. Кроме того, в серебряные изделия добавляют примеси (например, медь), которые тоже вступают в реакцию с телом.

Поэтому темный налет на украшениях или следы на коже — это естественный процесс и повод не для тревоги, а лишь для чистки украшения.

Что нужно знать, если серебряные украшения темнеют — видео:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал TUSO Ukraine YouTube-канал "TUSO Ukraine" - канал, специализирующийся на ювелирных украшениях и публикующий видео с подборками, обзорами и советами по уходу за ними.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред