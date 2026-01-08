Почему 9 января нельзя пришивать пуговицы к одежде: какой церковный праздник

9 января не рекомендуют пришивать пуговицы, ведь считают, что вместе с ними можно "прикрепить" старые неприятности и проблемы.

Какой церковный праздник 9 января

Какой церковный праздник 9 января

Что можно и нельзя делать 9 января

Приметы 9 января

В пятницу, 9 января, в православном календаре день памяти святого мученика Полиевкта. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 9 января

Святой мученик Полиевкт - один из выдающихся христианских мучеников IV века, уважаемый в православной и католической церквях за стойкость в вере и бесстрашие перед мученичеством. Его жизнь стала примером непоколебимой преданности Христу даже перед лицом смертельных преследований.

О детстве и юности святого Полиевкта известно мало. Исторические источники отмечают, что он родился в римской семье, которая, вероятно, придерживалась языческих традиций. Молодой полиевкт отличался благочестием и искренним стремлением к духовной жизни, что впоследствии способствовало его принятию христианства.

Полиевкт принял христианскую веру во времена, когда Римская империя еще активно преследовала христиан. Его обращение было результатом глубокого духовного поиска и убеждения в правоте учения Иисуса Христа. С момента своего крещения Полиевкт посвятил жизнь служению Богу, активно проповедуя веру среди сограждан.

Полиевкт жил во времена императора Диоклетиана (284-305), известного жестокими гонениями на христиан. По преданию святого неоднократно призывали отказаться от веры и поклониться римским богам. Полиевкт решительно отвергал эти требования, отмечая непоколебимость своей веры.

Его мученичество стало примером смелости: он был подвергнут пыткам и жестоким испытаниям, однако оставался верен Христу до последнего вздоха. В конце концов, Полиевкт был казнен по приказу римской власти, его мученическая смерть произошла около начала IV века.

Приметы 9 января

Ясная погода 9 января - весна будет теплой и ранней.

Сильный мороз в этот день - примета, что и февраль будет морозным.

Снегопад 9 января - урожай на хлеб будет хороший, а лето - дождливое.

Что нельзя делать 9 января

По народным верованиям, в этот день не стоит сидеть сложа руки - лень может обернуться материальными трудностями. Также не рекомендуют пришивать пуговицы, ведь считают, что вместе с ними можно "прикрепить" старые неприятности и проблемы.

Что можно делать 9 января

С этого дня заканчивается пора праздников и начинаются обыденные заботы. Нужно приводить в порядок дом и двор, стирать, гладить и заниматься всеми домашними делами. Лениться или выполнять работу неохотно считалось опасным, потому что можно было навлечь на себя неприятности.

