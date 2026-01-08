Задорная Мартыновская похвасталась стильной фотосессией и стройными ножками

Кратко:
- Как сейчас выглядит Ольга Мартыновская
- На что пожаловалась ресторатор
Украинский ресторатор и судья шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась кадрами ранее не опубликованной фотосессии.
Соответствующими кадрами она поделилась на своей странице в Instagram.
Ольга опубликовала черно-белые фото, на которых позирует в пальто, темных колготах и короткой юбке. Они как нельзя передает легкость и харизму самой Ольги. Свои фото она подписала так: "Села писать планы и цели на 2026 год. Не написала. Встала и ушла. Что у вас, друзья, планируется хоть как-нибудь?".
К слову, Ольга Мартыновская - одна из любимых судьей телевизионного проекта "Мастер Шеф". Участники отмечают ее доброту, мягкость, справедливость и понимание.
Кстати, Оля даже обозначила локацию съемки: "Где-то на Ярославом Валу".
Ольга Мартыновская - личная жизнь
Судья "Мастер Шеф" была в браке с Иваном Кобцем. В 2016 году у пары родилась дочь, которую назвали Вера. Однако семейная жизнь длилась недолго: через два года, в 2018-м, супруги развелись. После разрыва отношений общение между бывшими партнерами некоторое время оставалось напряженным.
О персоне: Ольга Мартыновская
Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".
