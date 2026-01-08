Тысячи погибших: в Польше предупредили о замысле Путина по войне в Украине

Польский министр оценил шансы Путина на реализацию планов в отношении Украины.

Сикорский рассказал о планах Путина / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/news_kremlin

Что сказал Сикорский:

Путин не способен захватить всю Украину

За последний год армия РФ не достигла желаемого результата на фронте

Даже с большими потерями в армии планы Путина не будут реализованы

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин до сих пор преследует идею полного захвата Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский оценил способность страны-агрессора России реализовать эти планы.

Как пишет Clash Reports, по мнению польского чиновника, Путин не способен реализовать свой замысел. Об этом, в частности, свидетельствуют последние результаты армии РФ на фронте в Украине.

"Если посмотреть на карту его военных достижений прошлого года — достижений, оплаченных десятками тысяч, возможно, более сотни тысяч погибших солдат — такими темпами ему (Путину — Главред) понадобятся десятилетия, чтобы завоевать Украину", — подчеркнул Сикорский.

Именно поэтому даже ценой огромных потерь Кремль не сможет достичь стратегической цели в Украине в ближайшее время, что является большой слабостью Путина. Между тем Украина продолжает двигаться в направлении окончания войны.

За счет чего Россия продолжает войну в Украине — мнение эксперта

Главред писал , что, по словам экономиста Виталия Шапрана, российские власти перекладывают бремя военных расходов на бизнес и население через налоги, разовые сборы и другие косвенные механизмы.

При благоприятных для РФ условиях, так власти РФ могут действовать еще долго. Сроки этого сценария внутри России зависят исключительно от поведения российских регионов и от искусства федерального центра улаживать конфликты с местными элитами.

Окончание войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин и в дальнейшем будет наращивать усилия, направленные на скорейшее завершение войны, развязанной Россией против Украины.

Ранее аналитики ISW сообщали, что Россия может восстановить способность нанести серьезную военную угрозу НАТО быстрее, чем прогнозируют западные аналитики, особенно если боевые действия в Украине временно остановятся.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться во время председательства Кипра в Евросоюзе, которое продлится до 30 июня.

