- Путин отметил Рождество вместе с оккупантами и их семьями в церкви
- На богослужении он назвал участие РФ в войне против Украины "святой миссией"
- ЦПД назвал это примером системной пропаганды
Лидер РФ Владимир Путин отметил Рождество вместе с российскими оккупантами и их семьями. Во время богослужения в храме глава Кремля назвал участие российских солдат в войне против Украины "святой миссией". Об этом пишут росСМИ.
В своем обращении Путин обратился к детям российских военных, убеждая их, что захватническая война на территории чужого государства - это повод для "гордости". Главным месседжем выступления стало сравнение российской армии с Богом.
"Мы называем Господа Спасителем, потому что Он пришел, чтобы спасти людей. Так же и воины России, они якобы по поручению Господа, выполняют миссию защиты Отечества, спасения Родины и ее людей", - цинично заявил Путин.
Также лидер РФ пожелал солдатам так называемой "СВО" и их семьям, чтобы их ангелы-хранители всегда были рядом.
Несмотря на религиозный контекст праздника, в речи Путина не нашлось места для призывов к миру. Вместо этого он поблагодарил оккупантов за "службу Отечеству" на чужой территории и призвал россиян "словом и делом" поддерживать агрессию против Украины.
Смотрите видео с циничным заявлением Путина:
Реакция ЦПД
В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что российский диктатор использовал церковную службу, чтобы в очередной раз оправдать войну против Украины. Фактически войну Путин представил не как политическое решение Кремля, а как сакральный, богоугодный долг.
"Это системная пропагандистская линия Кремля - представить агрессию против Украины как "священную войну". Такое смешение религии, государственной идеологии и армии демонстрирует тотальную милитаризацию российского общества", - отметили в ЦПД.
Пока в мире Рождество остается праздником мира, любви и семьи, Путин превращает его в инструмент военной пропаганды. Как подчеркнули в ЦПД, милитаризованное Рождество Путина в очередной раз свидетельствует, что Кремль готовит российское общество к долгой войне.
Война в Украине - новости по теме
Напомним, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Владимир Путин приказал в 2026 году расширить буферную зону вдоль границы с Украиной. По плану Кремля, оккупационная армия должна продвинуться в Харьковской и Сумской областях, оттеснив украинские войска.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас он "не в восторге" от Владимира Путина из-за войны против Украины и многочисленных гибелей людей. Он признал, что войну трудно решить, но выразил надежду на прогресс в ее урегулировании.
Как сообщал Главред, несмотря на санкции и удары по экономике, Путин остается непреклонным и продолжает ставить максималистские требования. Politico отмечает, что шанс Трампа заключить мирное соглашение невелик - 4:1.
Об источнике: РИА Новости
"РИА Новости" - российское информационное агентство, один из главных рупоров российской пропаганды. Входит в медиагруппу "Россия сегодня" и является частью этого бренда. Главный директор - известный российский пропагандист Дмитрий Киселев. РИА Новости запрещено к вещанию в Евросоюзе по обвинению в манипулировании информацией и грубом искажении фактов.
