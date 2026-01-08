Всего один ингредиент превратит запеченный картофель на шедевр - новый рецепт

Рецепт идеального картофеля по-деревенски.

Картофель по-деревенски - рецепт / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com/

Запеченный картофель – отличный гарнир как для семейного ужина, так и для праздничного застолья. Предлагаем вам интересный рецепт приготовления этого блюда, благодаря которому у вас выйдет идеальный картофель.

Кстати, сода извлекает крахмал из картофеля и именно он в комбинации с маслом даст корочку. Вы можете пропустить этот пункт, если боитесь этого ингредиента, сообщает Главред со ссылкой на valya__saenko.

Картофель по-деревенски - рецепт

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг;

Соль;

Перец;

Масло растительное;

Сода – на кончике ножа;

Крахмал кукурузный – 1 ст. л.;

Специи

Картофель тщательно помойте и разрежьте на одинаковые части, залейте холодной водой, добавьте соль и соду.

Доведите овощ до кипения и проварите 7-8 минут, слейте воду, накройте кастрюлю крышкой и немного потрясите.

Добавьте крахмал, перемешайте.

Полейте картофель растительным маслом, добавив специи, посолите.

Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, выпекайте при температуре 220 градусов около 30 минут до румяности.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить картофель по-деревенски

Вас может заинтересовать:

О персоне: valya__saenko valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

