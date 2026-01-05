Сварится за 10 минут: как сообразительные хозяйки ускоряют приготовление картофеля

Этот лайфхак позволит втрое сократить продолжительность варки картофеля.

Как сварить картошку за 10 минут / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Картофель можно сварить втрое быстрее благодаря кипятку и пленке из масла

В микроволновке блюдо готовится за 5-8 минут в плотно завязанном пакете с проколами

Метод подходит и для нарезанного картофеля, и для клубней в кожуре

В повседневной суете даже простое блюдо может отнять много времени. Но кулинарные энтузиасты делятся хитростью, которая позволяет сократить варку картофеля втрое - и получить готовое блюдо всего за несколько минут. Главред рассказывает о методах, которые работают как в кастрюле, так и в микроволновке. Поэтому подойдут даже тем, кто спешит или не имеет возможности долго стоять у плиты.

Как сварить картофель за 10 минут в кастрюле

Главный секрет - начинать варку не с холодной воды. Нарезанный картофель сразу заливают кипятком, что значительно ускоряет процесс. Когда вода закипит, в кастрюлю добавляют немного сливочного или растительного масла. На поверхности образуется тонкая пленка, которая работает как дополнительная крышка и повышает температуру внутри. Благодаря этому картофель доходит до готовности гораздо быстрее.

Как приготовить картофель за 8 минут в микроволновке

Еще более быстрый вариант - микроволновая печь. Картофель нарезают кубиками или ломтиками, добавляют специи, соль и заворачивают в плотно завязанный пакет, делая несколько проколов для выхода пара. Восемь минут на максимальной мощности - и блюдо готово.

Картофель в кожуре за 5 минут

Даже целый клубень готовится молниеносно. Достаточно хорошо его вымыть, положить в пакет или рукав, сделать проколы зубочисткой и включить микроволновку на 5 минут. Результат - мягкая, ароматная картошка без лишних усилий.

