Проще и быстрее уже некуда: как сварить свеклу за 15 минут

Если вам нужно быстро сварить свеклу, то этот рецепт для вас.

https://glavred.info/lifehack/proshche-i-bystree-uzhe-nekuda-kak-svarit-sveklu-za-15-minut-10599617.html Ссылка скопирована

Как быстро сварить свеклу в микроволновке в пакете / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вареная свекла — основной ингредиент для многих салатов, супов и закусок. Но традиционный способ варки может занять слишком много времени, особенно если свёкла крупная. Однако есть быстрый и удобный способ приготовить этот корнеплод — в микроволновке, пишут Вікна.

Вопрос "Можно ли сварить буряк в микроволновке?" теперь не вызывает сомнений — это возможно и очень просто!

Как сварить свеклу за 15 минут?

Чтобы сварить свёклу в микроволновке, следуйте этому простому рецепту:

видео дня

Тщательно вымойте маленькие корнеплоды. Проткните их ножом в нескольких местах, чтобы ускорить процесс приготовления. Можете также обрезать хвостик. Поместите свёклу в пакет для запекания и плотно закройте его. Обязательно сделайте проколы зубочисткой в верхней части пакета, чтобы выпустить пар и предотвратить его разрыв. Поместите пакет со свёклой на стеклянный поднос в микроволновку. Установите мощность 800 Вт и готовьте свёклу 2 минуты. Затем дайте микроволновке остыть одну минуту и повторите процесс еще 2 раза. Общее время приготовления будет составлять около 6-8 минут, в зависимости от размера свёклы и мощности устройства.

Чем полезна свекла? Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Готовая свёкла станет мягкой и легко будет протыкаться ножом. После приготовления аккуратно разрежьте пакет ножом, чтобы избежать ожогов от пара. Дождитесь, пока свёкла остынет, и очистите её от кожуры.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Как сварить свеклу в микроволновке в стеклянной посуде?

Вместо пакета для запекания можно использовать стеклянную посуду с крышкой. Налейте немного воды на дно посуды, чтобы создать пар. Накройте крышкой и готовьте свёклу так же, как в пакете.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред