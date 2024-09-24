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Проще и быстрее уже некуда: как сварить свеклу за 15 минут

Сергей Кущ
24 сентября 2024, 10:03
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Если вам нужно быстро сварить свеклу, то этот рецепт для вас.
Как быстро сварить свеклу в микроволновке в пакете
Как быстро сварить свеклу в микроволновке в пакете / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вареная свекла — основной ингредиент для многих салатов, супов и закусок. Но традиционный способ варки может занять слишком много времени, особенно если свёкла крупная. Однако есть быстрый и удобный способ приготовить этот корнеплод — в микроволновке, пишут Вікна.

Вопрос "Можно ли сварить буряк в микроволновке?" теперь не вызывает сомнений — это возможно и очень просто!

Как сварить свеклу за 15 минут?

Чтобы сварить свёклу в микроволновке, следуйте этому простому рецепту:

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  1. Тщательно вымойте маленькие корнеплоды. Проткните их ножом в нескольких местах, чтобы ускорить процесс приготовления. Можете также обрезать хвостик.
  2. Поместите свёклу в пакет для запекания и плотно закройте его. Обязательно сделайте проколы зубочисткой в верхней части пакета, чтобы выпустить пар и предотвратить его разрыв.
  3. Поместите пакет со свёклой на стеклянный поднос в микроволновку. Установите мощность 800 Вт и готовьте свёклу 2 минуты. Затем дайте микроволновке остыть одну минуту и повторите процесс еще 2 раза. Общее время приготовления будет составлять около 6-8 минут, в зависимости от размера свёклы и мощности устройства.

Чем полезна свекла?

Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.

Готовая свёкла станет мягкой и легко будет протыкаться ножом. После приготовления аккуратно разрежьте пакет ножом, чтобы избежать ожогов от пара. Дождитесь, пока свёкла остынет, и очистите её от кожуры.

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Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Как сварить свеклу в микроволновке в стеклянной посуде?

Вместо пакета для запекания можно использовать стеклянную посуду с крышкой. Налейте немного воды на дно посуды, чтобы создать пар. Накройте крышкой и готовьте свёклу так же, как в пакете.

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