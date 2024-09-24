Проще и быстрее уже некуда: как сварить свеклу за 15 минут

Вареная свекла — основной ингредиент для многих салатов, супов и закусок. Но традиционный способ варки может занять слишком много времени, особенно если свёкла крупная. Однако есть быстрый и удобный способ приготовить этот корнеплод — в микроволновке, пишут Вікна.
Вопрос "Можно ли сварить буряк в микроволновке?" теперь не вызывает сомнений — это возможно и очень просто!
Как сварить свеклу за 15 минут?
Чтобы сварить свёклу в микроволновке, следуйте этому простому рецепту:
- Тщательно вымойте маленькие корнеплоды. Проткните их ножом в нескольких местах, чтобы ускорить процесс приготовления. Можете также обрезать хвостик.
- Поместите свёклу в пакет для запекания и плотно закройте его. Обязательно сделайте проколы зубочисткой в верхней части пакета, чтобы выпустить пар и предотвратить его разрыв.
- Поместите пакет со свёклой на стеклянный поднос в микроволновку. Установите мощность 800 Вт и готовьте свёклу 2 минуты. Затем дайте микроволновке остыть одну минуту и повторите процесс еще 2 раза. Общее время приготовления будет составлять около 6-8 минут, в зависимости от размера свёклы и мощности устройства.
Чем полезна свекла?
Свекла защищает от ультрафиолета, повышает уровень гемоглобина, помогает при усталости, полезна беременным и людям, которые имеют когнитивные проблемы. Пищевая ценность свеклы делает ее полезной для тех, кто хочет похудеть или держать свое тело в желаемой форме. В 100 г вареного овоща всего 44 калории. Она содержит 2 г клетчатки, которая дает ощущение сытости и необходима для увеличения полезных бактерий в желудочно-кишечном тракте.
Готовая свёкла станет мягкой и легко будет протыкаться ножом. После приготовления аккуратно разрежьте пакет ножом, чтобы избежать ожогов от пара. Дождитесь, пока свёкла остынет, и очистите её от кожуры.
Как сварить свеклу в микроволновке в стеклянной посуде?
Вместо пакета для запекания можно использовать стеклянную посуду с крышкой. Налейте немного воды на дно посуды, чтобы создать пар. Накройте крышкой и готовьте свёклу так же, как в пакете.
Вам может быть интересно:
- Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете
- Как вывести пятна от красного вина с чего угодно: эксперты назвали лучшие средства
- Как удалить старый силиконовый герметик: простой способ с идеальным результатом
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред