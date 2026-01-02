Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Основное:
- Масло ускоряет варку свеклы до 8-10 минут
- Микроволновка с пакетом для запекания готовит свеклу за несколько минут
Свекла остается основой для многих украинских блюд, но ее долгое приготовление часто отпугивает хозяев. Особенно сейчас, когда из-за обстрелов электроснабжение нестабильно, а времени на длительную варку просто нет. Специалисты поделились простыми способами, которые позволяют приготовить свеклу в несколько раз быстрее.
Ускорить процесс поможет обычное растительное масло. Достаточно добавить одну ложку в кастрюлю с кипящей водой. Масло создает на поверхности теплосберегающую пленку, которая не дает теплу выходить, благодаря чему свекла готовится значительно быстрее.
Положите овощ в кипящую воду, добавьте масло, накройте крышкой, уменьшите огонь - и уже через 8-10 минут свекла будет готова.
Быстрый способ приготовления свеклы в микроволновке
Еще один действенный метод - приготовление в микроволновке. Если есть пакет для запекания, процесс займет всего несколько минут. Этим лайфхаком поделились в TikTok tastenotalk.
Положите свеклу в пакет, добавьте немного воды, сделайте несколько проколов и поставьте на максимальную мощность. Примерно через 8 минут овощ будет полностью готов.
Смотрите видео о том, как за считанные минуты сварить свеклу:
@tastenotalk Все варят свеклу час, а я - 8 минут! Вот секрет ? 1️⃣ Помой свеклу и положи в пакет для запекания. 2️⃣ Добавь 3 ложки воды. 3️⃣ Закрой и сделай несколько проколов для пара. 4️⃣ 8 мин в микроволновке на максимальной мощности. 5️⃣ Свекла мягкая, сочная, кожура снимается за секунду. Попробуй - и забудешь, что такое варить свеклу по старинке ? #ловилайфхак#лайфхак#свекла#фудток #foodtok♬ Give It to Me Like - Official Sound Studio
