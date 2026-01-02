Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

Свекла часто используется во многих блюдах, но ее приготовление может занимать много времени.

https://glavred.info/lifehack/vsego-odna-lozhka-i-svekla-gotova-za-neskolko-minut-kakoy-produkt-s-etim-pomozhet-10728977.html Ссылка скопирована

Как быстро сварить свеклу / Коллаж: Главред, фото: freepik

Основное:

Масло ускоряет варку свеклы до 8-10 минут

Микроволновка с пакетом для запекания готовит свеклу за несколько минут

Свекла остается основой для многих украинских блюд, но ее долгое приготовление часто отпугивает хозяев. Особенно сейчас, когда из-за обстрелов электроснабжение нестабильно, а времени на длительную варку просто нет. Специалисты поделились простыми способами, которые позволяют приготовить свеклу в несколько раз быстрее.

Ускорить процесс поможет обычное растительное масло. Достаточно добавить одну ложку в кастрюлю с кипящей водой. Масло создает на поверхности теплосберегающую пленку, которая не дает теплу выходить, благодаря чему свекла готовится значительно быстрее.

видео дня

Положите овощ в кипящую воду, добавьте масло, накройте крышкой, уменьшите огонь - и уже через 8-10 минут свекла будет готова.

Быстрый способ приготовления свеклы в микроволновке

Еще один действенный метод - приготовление в микроволновке. Если есть пакет для запекания, процесс займет всего несколько минут. Этим лайфхаком поделились в TikTok tastenotalk.

Положите свеклу в пакет, добавьте немного воды, сделайте несколько проколов и поставьте на максимальную мощность. Примерно через 8 минут овощ будет полностью готов.

Смотрите видео о том, как за считанные минуты сварить свеклу:

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред