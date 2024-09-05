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Свеклу легко сохранить до весны: что положить рядом с ней

Сергей Кущ
5 сентября 2024, 18:23
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Вы сможете сохранить свеклу и другие корнеплоды в свежем виде на протяжении всей зимы.
Как и где хранить свеклу
Как и где хранить свеклу / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Свекла — это один из тех овощей, который важно сохранить сочным и вкусным в течение всей зимы. Но, как и многие корнеплоды, она может быстро потерять свою свежесть и стать морщинистой.

Мы расскажем, как и где хранить свеклу дома и какие условия помогут сохранить ее на долгое время.

Как и где хранить свеклу дома?

Если у вас нет подвала или погреба, не стоит расстраиваться. Свеклу можно успешно хранить в домашних условиях, если следовать нескольким простым правилам:

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  • В холодильнике. Небольшое количество свеклы можно хранить в нижнем отделе холодильника, где расположена зона для овощей. Для этого корнеплоды нужно тщательно очистить от земли, просушить и уложить в полиэтиленовый пакет с несколькими дырочками для вентиляции. Так свекла останется свежей до 1-2 месяцев.
  • На балконе. В холодные месяцы свеклу можно хранить на застекленном балконе. Главное, чтобы температура не опускалась ниже 0ºС. Для лучшего сохранения можно уложить свеклу в ящик с песком или опилками — это предотвратит усыхание.

Как правильно хранить свеклу в погребе?

Лучшее место для долгого хранения свеклы — это подвал или погреб. Оптимальная температура для хранения свеклы составляет от 0ºС до +2ºС. Также важно поддерживать умеренный уровень влажности, чтобы корнеплоды не замерзли и не начали гнить, пишет портал На пенсии.

Что за проект "На пенсии"?

Информационный портал, на базе популярного печатного издания – газеты "На пенсии". Доступным языком освещаем вопросы пенсии, пенсионного обеспечения, льгот, субсидий в Украине, а также о жизни пенсионеров, сообщает "На пенсии".

Правильное расположение свеклы — залог ее долгого хранения. Очень удачным решением будет разместить свеклу поверх картофеля. Это обусловлено тем, что свекла со временем теряет влагу, а картофель, наоборот, поглощает ее. Такое соседство помогает обеим культурам оставаться свежими и предотвращает появление плесени на картофеле.

Сколько можно хранить консервацию инфографика
Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Как сохранить свеклу и морковь на зиму в домашних условиях?

Для длительного хранения как свеклы, так и моркови можно использовать несколько простых методов:

Хранение в песке. Насыпьте слой сухого песка в ящик, уложите свеклу и морковь так, чтобы они не касались друг друга, и засыпьте песком сверху. Это предотвратит испарение влаги и гниение.

Опилки или мох. Альтернативой песку могут стать опилки или мох. Они также удерживают влагу и помогают корнеплодам оставаться свежими.

Хранение в пакетах. Важно не завязывать пакеты герметично — овощи должны "дышать", поэтому оставляйте пакеты слегка открытыми или проделайте в них отверстия.

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