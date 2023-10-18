Свекла будет готова за 10 минут: женщина показала, как варить овощи без кастрюли

Больше не нужно ждать несколько часов ожидая, пока сварится свекла.

https://glavred.info/life/svekla-budet-gotova-za-10-minut-zhenshchina-pokazala-kak-varit-ovoshchi-bez-kastryuli-10509355.html Ссылка скопирована

Как варить овощи в микроволновке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Многие из нас любят приготовить оливье или какой-то другой салат, но для этого нужно подготовить ингредиенты. Существует очень простой и быстрый способ готовки овощей - использовать микроволновку.

Его преимуществом, говорит женщина в своем видео на YouTube, является не только скорость приготовления, но и то, что овощи остаются сочными и сохраняют насыщенный вкус.

Как варить свеклу в микроволновке?

Время приготовления зависит от количества овощей. Даже свеклу можно приготовить всего за 10 минут. Сначала помещаем чистую свеклу в полиэтиленовый пакет. Добавляем примерно 100 мл воды и завязываем пакет. Затем прокалываем свеклу зубочисткой в нескольких местах и размещаем ее на подходящей тарелке.

Помещаем свеклу в микроволновку, устанавливаем таймер на 10 минут и выбираем максимальную мощность.

Как готовить овощи в микроволновке / скриншот с видео

Как варить овощи в микроволновке?

Точно так же мы поступаем с морковью и картофелем. Овощи укладываем в отдельные пакеты, но их можно отправить в микроволновку вместе, если их больше. В этом случае следует немного увеличить время приготовления, а готовность овощей проверяем с помощью шпажек.

Смотрите видео о том, как готовить овощи в микроволновке:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.