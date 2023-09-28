Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

Салат Граф, который охватил весь Интернет своей популярностью. Невозможно вкусный рецепт салата просто заменит Оливье.
Готовить салат Граф не так трудно, но восхититься удивительным рецептом смогут все.
Поскольку салат слоеный, собирать его можно в разъемной форме.
Как готовить салат Граф - рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 2 шт
- Куриная грудка - 200 гр
- Зеленый горошек - 120 гр
- Яйца - 4 шт
- Чернослив - 8 шт
- Грецкие орехи - 30 гр
- Лук салатный - 1 шт
- Свекла - 1 шт
- Майонез домашний
Куриную грудку помыть, и отварить в подсоленной воде с лавровым листом до готовности.
Картофель, яйца и свеклу также отварить до готовности.
Порезать куриную грудку кубиками, картошку и свеклу натереть на крупной терке.
Яйца можно измельчить вилкой или натереть на терке.
Собираем слоеный салат Граф.
Дно блюда смазать капелькой майонеза, выкладываем картофель и хорошо распределить. Можем немного подсолить, по вкусу.
Промазываем небольшим количеством майонеза.
Вторым слоем выкладываем маринованный лук. Лук можем замариновать, так будет вкуснее.
На 1 среднюю луковицу 0,5 чайной ложки соли, сахара, 2 столовые ложки уксуса и 4 столовые ложки воды. Мариновать лук для салата Граф 20 минут.
Выложить порезанный маринованный лук на картофель.
Далее выложить куриное мясо и промазать майонезом. Далее добавить консервированный горошек.
Следующий слов - 4 отварных яйца, хорошо распределить и промазать майонезом.
Чернослив и грецкий орех распределить по всей поверхности салата.
Верхним слоем выложить свеклу и смазать майонезом.
Украсить салат Граф веточками укропа. Дать 20 минут пропитаться в холодильнике и подавать к столу.
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