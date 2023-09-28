Соперник Оливье, о котором в Интернете говорят все: новый рецепт салата Граф

Готовим удивительно вкусный салат Граф, который покорил весь интернет. Безумно вкусный рецепт слоеного салата.

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Рецепт салата Граф как готовить / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Салат Граф, который охватил весь Интернет своей популярностью. Невозможно вкусный рецепт салата просто заменит Оливье.

Готовить салат Граф не так трудно, но восхититься удивительным рецептом смогут все.

Поскольку салат слоеный, собирать его можно в разъемной форме.

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Как готовить салат Граф - рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 2 шт

Куриная грудка - 200 гр

Зеленый горошек - 120 гр

Яйца - 4 шт

Чернослив - 8 шт

Грецкие орехи - 30 гр

Лук салатный - 1 шт

Свекла - 1 шт

Майонез домашний

Куриную грудку помыть, и отварить в подсоленной воде с лавровым листом до готовности.

Картофель, яйца и свеклу также отварить до готовности.

Порезать куриную грудку кубиками, картошку и свеклу натереть на крупной терке.

Яйца можно измельчить вилкой или натереть на терке.

Собираем слоеный салат Граф.

Дно блюда смазать капелькой майонеза, выкладываем картофель и хорошо распределить. Можем немного подсолить, по вкусу.

Как готовить салат Граф инструкция / скриншот с youtube.com

Промазываем небольшим количеством майонеза.

Вторым слоем выкладываем маринованный лук. Лук можем замариновать, так будет вкуснее.

На 1 среднюю луковицу 0,5 чайной ложки соли, сахара, 2 столовые ложки уксуса и 4 столовые ложки воды. Мариновать лук для салата Граф 20 минут.

Салат Граф пошаговая инструкция приготовления / скриншот с youtube.com

Выложить порезанный маринованный лук на картофель.

Далее выложить куриное мясо и промазать майонезом. Далее добавить консервированный горошек.

Следующий слов - 4 отварных яйца, хорошо распределить и промазать майонезом.

Салат Граф быстрый рецепт / скриншот с youtube.com

Чернослив и грецкий орех распределить по всей поверхности салата.

Верхним слоем выложить свеклу и смазать майонезом.

Вкуснейший салат Граф рецепт / скриншот с youtube.com

Украсить салат Граф веточками укропа. Дать 20 минут пропитаться в холодильнике и подавать к столу.

Салат Граф сколько готовить / фото depositphotos.com

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