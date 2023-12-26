Как варить свеклу: неожиданный совет сразит даже опытных хозяек

Как правильно и быстро сварить свеклу - простой и быстрый рецепт.

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Сколько по времени варится свекла в кастрюле / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/pompi, Pixabay/Three-shots

Свекла пользуется заслуженной любовью хозяек по всему миру за неприхотливость и простоту приготовления. Этот овощ является идеальным составляющим для целого ряда блюд.

Однако для правильного приготовления свеклы необходимо соблюдать определенные правила. Это не только поможет получить вкусный продукт, но и станет источником многих витаминов.

Как варить свеклу

Возьмите походящую емкость (например, кастрюлю, подходящую к типу вашей плиты);

Налейте воду и добавьте немного лимонного сока, уксуса и сахара;

Поместить в кастрюлю свеклу и поставить ее на не сильный огонь (при необходимости накрыть крышкой);

Свеклу варит 2 часа (готовность определяется вручную – спичкой проткнуть овощ).

Как правильно варить свеклу

Для того, чтобы свекла получилась не только вкусной, но и полезной, воспользуйтесь советом опытных кулинаров. Овощ необходимо опустить в уже кипящую воду, при этом не снижать огонь до минимума. Для увеличения температуры и скорости приготовления свеклы, в воду добавьте 2–3 столовые ложки постного масла. После того, как овощ прокипит порядка 35-40 минут, выньте свеклу из кастрюли и поставьте под струю холодной воды на 10-15 минут.

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Как правильно варить свеклу, чтобы сохранить витамины

Для многих важно получить не только вкусный, но и полезный продукт. Поэтому при приготовлении свеклы рекомендуется класть овощ уже в кипящую воду. Еще один важный секрет – солить воду во время варки свеклы не нужно. При этом также варить овощ не следует на максимальном огне.

Как правильно варить свеклу, чтобы она была сладкой

Многим нравится сладковатый привкус свеклы, который бывает непросто сохранить во время приготовления овоща. Кулинары раскрыли нехитрый трюк, как сохранить незабываемые вкусовые качества свеклы в ходе приготовления.

Порядок действий:

Температуру в духовке доведите до 200 градусов;

Поместите в разогретую духовку свеклу и оставьте готовиться на 30 минут;

После чего достаньте свеклу и сразу опустите в в кастрюлю с холодной водой;

Через 15 минут свекла приобретет незабываемый, сладковатый вкус и сохранит природный цвет.

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