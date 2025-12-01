Укр
Читать на украинском
Как сварить овощи на Оливье за 5 минут: повар поделился секретным трюком

Анна Ярославская
1 декабря 2025, 10:41
58
Это суперлайфхак к Новому году понадобится всем, кто планирует готовить салаты.
Салат Оливье
Овощи для салата Оливье можно сварить всего за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

  • Как быстро сварить картофель и морковь
  • Как долго будет готовиться крупная картофелина

Салат Оливье - это неизменный атрибут новогоднего стола во многих семьях. Украинский повар Александр Огородник рассказал, как быстро сварить овощи для Оливье. По его словам, управиться можно всего за пять минут.

Все, что вам понадобится, это овощи, вилка и бумажные полотенца.

видео дня

По словам Огородника, овощи нужно проколоть вилкой со всех сторон. Обмотать картофель и морковь в обычные кухонные полотенца и намочить. Каждый овощ должен быть обмотан в отдельное полотенце.

Далее - овощи отправляют на 5 минут в микроволновую печь на максимальную мощность.

Огородник отметил, что этот способ хорош тем, что не нужно ждать, пока вода закипит и овощи сварятся.

"Забросили, 5-10 минут и готово. Если у вас большой картофель, ему нужно будет, конечно, больше времени. Может быть десять, а может быть и 15 минут", - рассказал повар на своем Youtube-канале.

Еще один плюс - и картофель, и морковь будет очень легко почистить.

Смотрите видео - Как сварить овощи для Оливье за 5 минут:

Если вам интересен рецепт салата, похожего на Оливье, но менее калорийного, читайте материал: Настоящее чудо: салат "Не Оливье" удивит даже опытных хозяек.

Главред также писал, откуда появилась традиция есть салат "Оливье" на Новый год.

О персоне: Александр Огородник

Александр Огородник - украинский повар, который имеет 10 лет опыта работы на профессиональных кухнях в разных странах мира, имеет закрытый Кулинарный Клуб и делится рецептами различных блюд на своем YouTube-канале, Instagram, TikTok.

оливье
