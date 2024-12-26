Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"

Отличный рецепт нескучного салата "Оливье".

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Салат "Оливье" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить на Новый Год 2025 нетрадиционный салат "Оливье" с колбасой, а с рыбой. Вкус этого блюда точно удивит ваших гостей, а интересная подача украсит ваш стол и сделает его изысканным.

Кстати, лучше всего декора использовать не желатиновую икру, а натуральную, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат "Оливье" с рыбой – рецепт

Ингредиенты:

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морковь

картофель

яйца

огурец

икра

форель слабосоленая

майонез

зелень

специи

зеленый горошек консервированный

Предварительно отварите до готовности картофель, морковь и яйца вкрутую.

Нарежьте на кубики подготовленную морковь, картофель и яйца.

Огурец лучше всего использовать свежий, но можно и соленой, тогда добавляйте меньше соли в салат, его также нарежьте на кубики.

Добавьте зеленый горошек без жидкости и нарезанную рыбу.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Посолите, поперчите салат, заправьте майонезом, и все хорошо перемешайте.

Сформируйте салат при помощи кулинарного кольца, украсьте икрой и зеленью.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить "Оливье" с рыбой:

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Кто такая alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

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