Никакой колбасы и мяса: оригинальный рецепт салата "Оливье"

Предлагаем вам приготовить на Новый Год 2025 нетрадиционный салат "Оливье" с колбасой, а с рыбой. Вкус этого блюда точно удивит ваших гостей, а интересная подача украсит ваш стол и сделает его изысканным.
Кстати, лучше всего декора использовать не желатиновую икру, а натуральную, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат "Оливье" с рыбой – рецепт
Ингредиенты:
- морковь
- картофель
- яйца
- огурец
- икра
- форель слабосоленая
- майонез
- зелень
- специи
- зеленый горошек консервированный
Предварительно отварите до готовности картофель, морковь и яйца вкрутую.
Нарежьте на кубики подготовленную морковь, картофель и яйца.
Огурец лучше всего использовать свежий, но можно и соленой, тогда добавляйте меньше соли в салат, его также нарежьте на кубики.
Добавьте зеленый горошек без жидкости и нарезанную рыбу.
Посолите, поперчите салат, заправьте майонезом, и все хорошо перемешайте.
Сформируйте салат при помощи кулинарного кольца, украсьте икрой и зеленью.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить "Оливье" с рыбой:
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Кто такая alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
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