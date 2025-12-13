В ЕС назвали 'чушью' вступление Украины до 2027 года и разнесли идею США - СМИ

Кратко:
- США предложили вступление Украины в ЕС уже к январю 2027 года
- Предложение содержится в американском мирном плане
- В Брюсселе считают срок нереалистичным
Предложение США по ускоренному вступлению Украины в Европейский Союз уже в январе 2027 года вызвало критику и скептицизм среди европейских дипломатов и чиновников. Об этом сообщает The Guardian.
Как отмечает издание, соответствующий пункт содержится в последнем американском плане по прекращению войны между Украиной и Россией, который сейчас активно обсуждается на международном уровне. Инициатива Вашингтона предусматривает значительное ускорение евроинтеграционного процесса Украины, однако в Брюсселе к такой идее отнеслись скептически.
Главная причина критики заключается в нереалистичности предложенного срока (январь 2027 года). Европейские чиновники отмечают, что процесс вступления требует лет сложных переговоров, выполнения многочисленных критериев и глубоких внутренних реформ со стороны страны-кандидата.
"2027 год - это завтра", - прокомментировал один из чиновников ЕС, подчеркивая, насколько мало времени остается на такой масштабный процесс.
Европейские дипломаты выразили недовольство самим подходом Вашингтона, расценивая его как игнорирование внутренних процедур и политических реалий Евросоюза.
"Будто американцы собираются решать за нас", - заявил один из дипломатов.
Другой собеседник назвал предложение "чушью" и добавил, что сейчас в ЕС нет достаточного политического "аппетита к расширению".
Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС - мнение эксперта
Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе объяснила в интервью Главреду, что Украина должна выполнять требования ЕС не формально, а максимально качественно - "не на 99%, а на 110%". По ее словам, речь идет о достижении такого уровня соответствия европейским стандартам, за который стране не будет стыдно и который станет убедительным аргументом в переговорах со всеми государствами-членами.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что сегодня против расширения может выступать одна страна, завтра - другая, поэтому Украине нужны "железные аргументы" и безупречная репутация в вопросах верховенства права, борьбы с коррупцией, прав и свобод и свободы медиа. Она подчеркнула, что Украина не является "второсортным" государством и способна выполнить все необходимые условия для вступления в ЕС
Вступление Украины в ЕС - новости по теме
Напомним, в проекте отчета Еврокомиссии говорится, что Украина сохраняет высокую приверженность курсу на вступление в ЕС, однако должна устранить негативные тенденции в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права. В Брюсселе положительно оценили прогресс Киева.
Как сообщал Главред, Украина может в ближайшее время получить долгосрочное мирное соглашение с международными гарантиями безопасности, интеграцией в ЕС и масштабной экономической поддержкой США и Европы, пишет The Washington Post. По данным источников, пакет предусматривает вступление Украины в ЕС уже с 2027 года.
По данным Financial Times, Украина может вступить в ЕС уже до 1 января 2027 года по ускоренной процедуре, которую обсуждают в рамках мирных переговоров при посредничестве США. В то же время в Брюсселе отмечают, что дата 2027 года еще не согласована, а ранее речь шла о 2030-м.
Об источнике: The Guardian
"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.
