ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

Руслан Иваненко
12 ноября 2025, 00:09обновлено 12 ноября, 00:44
Украина получит шанс ускорить реформы во время саммита европейских министров в декабре, несмотря на венгерское вето.
ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове
Члены ЕС обсудят прогресс Украины на пути к членству/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

  • Европейские министры встретятся во Львове 10-11 декабря
  • В декабре в Украине состоится неформальный саммит министров ЕС
  • Ведущие европейские чиновники приедут, чтобы поддержать вступление Украины

В декабре Украину посетят ведущие европейские министры, чтобы подтвердить поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз. Как сообщает Politico со ссылкой на документ-приглашение, встреча организована совместно от имени Дании и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки.

Неформальный саммит во Львове

Неформальный саммит министров по европейским делам состоится во Львове 10-11 декабря. По информации издания, встреча проводится на фоне задержек в процессе вступления Украины в ЕС из-за сопротивления со стороны Венгрии.

"Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями относительно следующих шагов и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины. Созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в рамках ЕС", - говорится в документе.

Возможность ускорить реформы

По словам чиновников, члены ЕС стремятся, чтобы Украина и Молдова могли приступить к следующему раунду реформ без ожидания официального одобрения. Один из них объяснил:

"Идея заключается в том, чтобы сделать как можно больше, не дожидаясь изменений. Если Венгрия больше не будет иметь права вето, мы сможем действовать без задержек".

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Мнение эксперта

Экономист и эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин убежден, что вступление Украины в ЕС будет выгодным и для Венгрии, несмотря на критику Будапешта.

"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Кроме того, в ежегодном отчете об оценке прогресса стран - кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Евросоюз новости Украины Вступление Украины в Евросоюз
