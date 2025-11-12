ЕС готовит ход по вступлению Украины: что обсудят европейские министры во Львове

Кратко:
В декабре Украину посетят ведущие европейские министры, чтобы подтвердить поддержку заявки страны на вступление в Европейский Союз. Как сообщает Politico со ссылкой на документ-приглашение, встреча организована совместно от имени Дании и вице-премьер-министра Украины Тараса Качки.
Неформальный саммит во Львове
Неформальный саммит министров по европейским делам состоится во Львове 10-11 декабря. По информации издания, встреча проводится на фоне задержек в процессе вступления Украины в ЕС из-за сопротивления со стороны Венгрии.
"Основное внимание в наших дискуссиях будет уделено прогрессу Украины на пути к членству в ЕС. Встреча предоставит возможность подвести итоги достигнутых результатов, поделиться размышлениями относительно следующих шагов и подтвердить политическую поддержку реформ и интеграционных усилий Украины. Созвав встречу в Украине, мы пошлем четкий и единый политический сигнал о том, что будущее Украины лежит в рамках ЕС", - говорится в документе.
Возможность ускорить реформы
По словам чиновников, члены ЕС стремятся, чтобы Украина и Молдова могли приступить к следующему раунду реформ без ожидания официального одобрения. Один из них объяснил:
"Идея заключается в том, чтобы сделать как можно больше, не дожидаясь изменений. Если Венгрия больше не будет иметь права вето, мы сможем действовать без задержек".
Мнение эксперта
Экономист и эксперт Центра международных исследований ОНУ им. И. И. Мечникова Денис Кузьмин убежден, что вступление Украины в ЕС будет выгодным и для Венгрии, несмотря на критику Будапешта.
"Объективно для венгерской экономики гораздо выгоднее, чтобы Украина была окружена Шенгенской зоной и Еврозоной, а не оставалась на границе ЕС. По всем критериям вступление Украины в ЕС пойдет стране только на пользу", - отметил Кузьмин в прямом эфире телеканала FREEДOM.
Как писал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.
Кроме того, в ежегодном отчете об оценке прогресса стран - кандидатов в члены Европейского союза Украина получит оценку "в основном положительно". Об этом 3 ноября сообщил в соцсети Х редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.
Напомним, что экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил главные вызовы, которые должны быть преодолены, чтобы Украина стала членом ЕС. По его словам, для членства Украины в ЕС прежде всего необходимо, чтобы Западная Европа нашла способ сохранить контроль над европейским проектом после вступления Украины, Молдовы и западных Балкан.
Об источнике: Politico
Politico (первоначально известна как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.
Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.
Идеологически освещение Politico было описано как центристское по американской политике и атлантистское по международной политике.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.
Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.
Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.
Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.
