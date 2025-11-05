Укр
Результат уже известен - чем закончатся переговоры Трампа и Орбана в Белом доме

Юрий Берендий
5 ноября 2025, 15:47
Венгерский премьер не имеет реальных рычагов влияния для переговоров с Дональдом Трампом о возможности закупок российской нефти, указывает эксперт.
Чем закончатся переговоры Трампа и Орбана в Белом доме / Коллаж: Главред, фото: X / Orbán Viktor, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Только Венгрия и Словакия продолжают активно закупать российскую нефть
  • Россия игнорирует мирные инициативы Трампа
  • На президента США давит рост рейтингов поддержки Украины

Предстоящий визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в США на переговоры с президентом Трампом не сможет повлиять на политику Белого дома по отказу от российских энергоносителей. Об этом в интервью Главреду рассказал аналитик и эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

Гардус отметил, что если бы у Орбана действительно были основания для громких заявлений, он уже бы объявил о своей "большой победе". События последних месяцев, по словам аналитика, свидетельствуют о том, что иррациональность Трампа была в значительной степени преувеличена, как и влияние Орбана на него.

В начале, отметил эксперт, звучали общие утверждения о том, что Европа якобы продолжает покупать российскую нефть. Однако Европейский Союз не является единой экономической структурой, ведь российские энергоносители закупают только две страны - Венгрия и Словакия. Остальные государства или уменьшили зависимость еще раньше, или полностью прекратили импорт еще в 2022 году. Это, в частности, Польша, Германия, а также страны Балтии. Даже те государства Центральной Европы, которые не имеют выхода к морю, как Австрия и Чехия, смогли найти альтернативные источники поставок нефти и газа.

"И уже в последних официальных заявлениях администрации США (а не только проукраинской оппозиции) прямо названы страны, которые продолжают покупать российскую нефть: Словакия и Венгрия. Таким образом, то гипотетическое влияние и эмоциональная близость, которые якобы существовали между Орбаном и Трампом, пока Трамп был кандидатом в президенты, никак не изменили понимание национальных интересов США, которое у Трампа все же есть. Он видит, что Россия игнорирует его мирные инициативы", - указывает аналитик.

Гардус отметил, что встреча на Аляске фактически не дала никаких результатов.

По его словам, ни одно из обещаний, которые Путин якобы дал Трампу, не было выполнено. Это уже начинает влиять на рейтинги, ведь заметно, что поддержка Украины растет не только внутри Республиканской партии в целом, но и среди сторонников самого Трампа. Поэтому в США почти сформировался консенсус в пользу поддержки Украины, тогда как симпатии к России разделяет лишь небольшое меньшинство республиканцев, и даже среди последователей движения MAGA далеко не все выступают на стороне Москвы.

Смотрите видео интервью Максима Гардуса Главреду о способах РФ уйти от нефтяных санкций США:

Аналитик подчеркнул, что для Трампа общественное мнение и национальные интересы США имеют гораздо большее значение, чем позиция Венгрии, которая не может предложить Америке ничего существенного, кроме комплиментов. Ее товарооборот с США минимален, транзитного значения страна не имеет, а влияние в рамках ЕС слишком ограничено, чтобы создать какую-то "протрамповскую" коалицию в Европарламенте. К тому же стиль Орбана остается настолько противоречивым и токсичным, что даже Европейская народная партия отказывается принимать его обратно в свои ряды.

"Таким образом, у Орбана просто нет карт для разговора с Трампом. Ему нечего предложить взамен, чтобы убедить снизить давление на Россию. Поэтому можно с высокой долей уверенности сказать, что визит Орбана в Вашингтон закончится ничем. Если бы это было не так, мы бы уже увидели или утечки информации с американской стороны, или триумфальные заявления самого Орбана о "победе"", - резюмирует он.

Виктор Орбан
Виктор Орбан / Инфографика: Главред

Как США могут повлиять на закупку российской нефти Китаем - мнение эксперта

Как писал Главред, политический и экономический эксперт Тарас Загородний высказал мнение, что Соединенные Штаты не имеют реальных возможностей заставить Китай отказаться от покупки российской нефти.

По его словам, пока Вашингтон не решит проблему зависимости от Китая в сфере редкоземельных металлов, он не будет иметь действенных инструментов влияния на Пекин.

В то же время, по мнению эксперта, в отношении Индии у США такие рычаги существуют, поэтому эта страна, вероятно, постепенно будет сокращать закупки российских энергоресурсов.

Заявления Орбана об Украине и войне - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил против вступления Украины в Европейский Союз, подчеркнув, что финансовая поддержка Киева осуществляется, в частности, и за счет венгерских средств. Он заявил, что ЕС, по его мнению, должен ограничиться стратегическим партнерством с Украиной без предоставления ей членства.

Ранее Орбан сделал ряд противоречивых и циничных заявлений относительно войны в Украине. В частности, он заявил, что Россия якобы уже победила в войне, хотя одновременно признал ее военную и экономическую слабость.

В то же время инициированная Орбаном "национальная консультация" в Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС потерпела поражение - заполнили бюллетени лишь 3-7% граждан. Об этом сообщил лидер крупнейшей оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

О персоне: Максим Гардус

Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Венгрия Дональд Трамп Виктор Орбан новости Венгрии Максим Гардус
