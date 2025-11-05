Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

Верховная Рада приняла закон, который предусматривает увеличение ежемесячных государственных выплат для семей погибших граждан.

Выплаты семьям погибших защитников вырастут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

С 1 января 2026 года ежемесячная помощь семьям погибших возрастет

Выплата увеличится с 1 до 1,5 минимальной зарплаты

Сумма будет делиться поровну между всеми членами семьи

С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%. Об этом говорится в проекте Закона.

Вместо одной минимальной зарплаты семьи будут получать 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года (в расчете на месяц).

Если на выплату претендует несколько членов семьи (например, жена, родители или дети), сумма будет делиться между ними поровну. То есть каждый получит свою долю.

Что именно меняет законопроект №13164

Одна из инициаторов законопроекта, нардеп Мария Мезенцева-Федоренко объяснила, что документ решает давнюю проблему - отсутствие понятного механизма, из-за которой семьи вынуждены были годами судиться между собой за право получать выплаты.

"Ранее отсутствие прозрачного механизма приводило к судебным спорам, задержкам и несправедливости в распределении помощи. Законопроект №13164 устраняет эти пробелы: выплаты будут распределяться равными долями между всеми членами семьи погибшего... Теперь ни одна семья не будет ждать выплат годами через суды. Каждому гарантирована справедливая доля, а государство берет на себя роль арбитра только в спорных случаях", - пояснила нардеп, которую цитирует официальный сайт партии "Слуга народа".

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, 5 ноября Верховная Рада повысила единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также Минобороны обновило порядок выплат семьям погибших военных ВСУ. Единовременное пособие 15 млн грн будет выплачиваться частями - 3 млн сразу и 12 млн по 150 тыс. грн ежемесячно в течение 80 месяцев.

Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.

