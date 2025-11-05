Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

Руслана Заклинская
5 ноября 2025, 15:22
92
Верховная Рада приняла закон, который предусматривает увеличение ежемесячных государственных выплат для семей погибших граждан.
Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников
Выплаты семьям погибших защитников вырастут / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • С 1 января 2026 года ежемесячная помощь семьям погибших возрастет
  • Выплата увеличится с 1 до 1,5 минимальной зарплаты
  • Сумма будет делиться поровну между всеми членами семьи

С 1 января 2026 года в Украине меняется порядок выплат семьям погибших защитников и других граждан, отдавших жизнь при исполнении обязанностей перед государством. Ежемесячная помощь семьям погибших возрастет на 50%. Об этом говорится в проекте Закона.

Вместо одной минимальной зарплаты семьи будут получать 1,5 минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года (в расчете на месяц).

видео дня

Если на выплату претендует несколько членов семьи (например, жена, родители или дети), сумма будет делиться между ними поровну. То есть каждый получит свою долю.

Что именно меняет законопроект №13164

Одна из инициаторов законопроекта, нардеп Мария Мезенцева-Федоренко объяснила, что документ решает давнюю проблему - отсутствие понятного механизма, из-за которой семьи вынуждены были годами судиться между собой за право получать выплаты.

"Ранее отсутствие прозрачного механизма приводило к судебным спорам, задержкам и несправедливости в распределении помощи. Законопроект №13164 устраняет эти пробелы: выплаты будут распределяться равными долями между всеми членами семьи погибшего... Теперь ни одна семья не будет ждать выплат годами через суды. Каждому гарантирована справедливая доля, а государство берет на себя роль арбитра только в спорных случаях", - пояснила нардеп, которую цитирует официальный сайт партии "Слуга народа".

Выплаты украинцам - последние новости

Напомним, 5 ноября Верховная Рада повысила единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Выплаты начнут действовать с 1 января 2026 года.

Также Минобороны обновило порядок выплат семьям погибших военных ВСУ. Единовременное пособие 15 млн грн будет выплачиваться частями - 3 млн сразу и 12 млн по 150 тыс. грн ежемесячно в течение 80 месяцев.

Как сообщал Главред, 1 ноября президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать и запустить комплексную программу "зимней поддержки" для населения. Программа должна действовать уже в декабре 2025 года.

Читайте также:

Об источнике: Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты социальные выплаты новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

15:07Фронт
Выплаты за рождение ребенка значительно повысят: Рада приняла законопроект

Выплаты за рождение ребенка значительно повысят: Рада приняла законопроект

14:06Украина
Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

13:27Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Деньги будут "идти" в руки: кому звезды обещают финансовый успех на этой неделе

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Валюта внезапно полетела вниз: новый курс НБУ на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

Свет будут выключать весь день: Укрэнерго ввело новые графики на 5 ноября

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

Последние новости

15:22

Выплаты вырастут на 50%: принят новый закон для семей погибших защитников

15:07

Окружение ВСУ в Покровске: в Генштабе сделали важное заявление о ситуации

15:03

Экономист Михаил Кухар назвал инициативу Гетманцева по налогообложению банков экономической диверсией

14:57

Рецепт квашеной капусты по-новому: весь секрет в одном ингредиенте

14:54

Путинисты Шаман и Мизулина поженились на территории Украины — деталиВидео

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
14:42

Под Новый год цены подскочат: до праздников популярный в Украине продукт подорожает

14:19

Внешность Дмитрия Комарова неожиданно изменилась - ведущий объяснил причины

14:09

На фоне тяжелых боев за Покровск депутаты "Евросолидарности" требуют от Кабмина выпустить их из страны на праздники, - эксперт

14:06

Выплаты за рождение ребенка значительно повысят: Рада приняла законопроект

Реклама
14:04

Ни в коем случае не "с прошедшим" - как правильно поздравлять с днем рожденияВидео

14:04

Председатель ВККС нарушил процедуру отбора судей, возбуждено уголовное производство, - нардеп Власенко

14:03

Как отличить зимнюю резину от летней: один секретный символ все "расскажет"

14:02

"Алла великодушная": Пугачева высказалась о смерти путиниста Николаева

13:39

Серьезные убытки для РФ: новые данные о последствиях атаки на порт в Туапсе

13:38

Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам: когда украинцам стоит менять валюту

13:31

Танкисты уничтожили группу врага, которая готовила штурм на украинские позиции: эксклюзивное видео

13:27

Погода изменится кардинально: что ждет украинцев в ближайшее время

13:23

Перевозил "шахед" на крыше авто: полиция задержала киевлянинаФото

13:14

"Светлая память": предательница Ани Лорак рассказала о трагедии

13:07

"Потеряли 80% города": военные рассказали Bild о критической ситуации в Покровске

Реклама
12:55

Круче завтрака не придумать: рецепт божественных на вкус сырников за 10 минут

12:55

"Копия мамы": Вера Брежнева похвасталась дочерью, которую не узнатьВидео

12:36

Ядерный удар по Украине: назван главный страх Путина, который его подтолкнет

12:34

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

12:20

"Сегодня": Мария Яремчук приняла важное решение

12:11

В Киеве выставили на продажу "Жигули" по цене квартиры: в чем их фишка

12:09

Ездить станет дороже: Укрзализныця повышает стоимость билетов, но не всех

12:05

Берлин просит освободить от санкций часть "Роснефти" - эксперт объяснил, почемуВидео

11:50

"Грустно терять людей": у молчуна Николаева произошло личное горе

11:31

Помощь Украине затягивается: Еврокомиссия созывает срочную встречу

11:19

Новые выплаты украинцам 2025: на что можно потратить 1000 Зеленского

11:14

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

11:04

Сложная цель: в Воздушных Силах сообщили о проблемах со сбиванием ракет РФ

10:59

Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

10:53

Почему 6 ноября нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

10:50

ССО уничтожили технику для Искандер и российскую РЛС в Курской области

10:30

"Закончат плохо": известный певец сделал мрачное заявление о Повалий

10:25

Unex Bank привлек 327 млн грн: чешские инвесторы укрепили веру в украинскую экономику актуально

10:25

Что будет, если не обновлять Android на смартфоне

10:18

Популярная украинская певица стала мамой - как она назвала ребенка

Реклама
10:13

Россияне срочно стягивают ПВО в Крым: к чему готовится враг

10:10

Делают дом дешевым и мрачным: названы самые "токсичные" оттенки для стен

09:54

РФ перебросила гигантскую группировку под Покровск: военный раскрыл планы врага

09:30

Наталья Могилевская впервые рассказала о прошлом своего мужа - детали

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 ноября (обновляется)

09:21

Оккупантов уже подвинули: в ISW сообщили о важных контратаках ВСУ на Донетчине

09:21

5 мифов о знаке Зодиака Козерог, в которые пора перестать верить

08:34

В Раде назвали новые сроки завершения войны: когда будет шанс на мир

08:23

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:20

Заставили воевать: родственники участников так называемой "СВО" вышли на протест

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять