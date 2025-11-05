Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам: когда украинцам стоит менять валюту

Актуальная ситуация на валютном рынке выглядит спокойнее, чем летом.

Эксперты рассказали, что будет с долларом к новогодним праздникам / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Главные тезисы:

До конца года доллар может вырасти до 43 грн, а евро - до 50 грн

Украинцы активно инвестируют в валютные ОВГЗ

Торговый дефицит в сентябре достиг 5 млрд долларов

Несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.

Что происходит

В ноябре Минфин погасит госбумаги на 20 млрд грн, часть из которых может быть конвертирована в валюту, что создаст дополнительный спрос на доллар, пишет "Фокус".

Официальный курс НБУ на 4 ноября - более 42 грн за доллар и 48,4 грн за евро. На межбанке курс удерживается благодаря валютным интервенциям НБУ на 691 млн долларов.

Экспорт в сентябре - 2,97 млрд долларов, импорт - 7,97 млрд, что создало рекордный торговый дефицит в 5 млрд долларов.

Украинцы активно инвестируют в валютные ОВГЗ - в октябре их объем вырос на 2,48 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем прирост гривневых. Общий портфель ОВГЗ среди населения превысил 105 млрд грн.

"Импорт растет, частные переводы падают - это создает отложенное давление на гривну", - говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Прогноз к праздникам

Аналитики прогнозируют, что до новогодних праздников доллар будет держаться в пределах 42-43 грн, а евро - 49-50 грн. В то же время в начале 2026 года возможно незначительное ослабление гривны, если спрос на валюту превысит ее предложение.

Что делать украинцам

Валютные ОВГЗ - надежный инструмент сохранения капитала с госгарантиями.

Покупка валюты для крупных расходов или путешествий - рациональна, пока курс ниже 43 грн.

Диверсификация сбережений - ключ к финансовой стабильности.

"Держать часть капитала в иностранной валюте - это защита от инфляции и курсовых рисков", - отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Каким будет курс валют в ноябре

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

"На сегодня Национальный банк Украины в своей курсовой политике имеет все возможности для обеспечения относительно стабильного курса гривны по отношению к основным валютам", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 3 ноября, Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил официальный курс доллара. Гривна продолжает укреплять позиции по отношению к основным иностранным валютам.

Доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что официальный курс американской валюты будет колебаться на уровне 42 гривен за доллар в ноябре.

Банкир Тарас Лесовой ранее отмечал, что в ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов.

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

