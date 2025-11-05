Доллар готовит сюрприз к новогодним праздникам: когда украинцам стоит менять валюту

Главные тезисы:
- До конца года доллар может вырасти до 43 грн, а евро - до 50 грн
- Украинцы активно инвестируют в валютные ОВГЗ
- Торговый дефицит в сентябре достиг 5 млрд долларов
Несмотря на осеннее затишье на валютном рынке, эксперты предупреждают: до конца года гривну может ждать новое давление. Причины - сезонный рост импорта, погашение гособлигаций, сокращение переводов из-за рубежа и дефицит валюты.
Что происходит
В ноябре Минфин погасит госбумаги на 20 млрд грн, часть из которых может быть конвертирована в валюту, что создаст дополнительный спрос на доллар, пишет "Фокус".
Официальный курс НБУ на 4 ноября - более 42 грн за доллар и 48,4 грн за евро. На межбанке курс удерживается благодаря валютным интервенциям НБУ на 691 млн долларов.
Экспорт в сентябре - 2,97 млрд долларов, импорт - 7,97 млрд, что создало рекордный торговый дефицит в 5 млрд долларов.
Украинцы активно инвестируют в валютные ОВГЗ - в октябре их объем вырос на 2,48 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем прирост гривневых. Общий портфель ОВГЗ среди населения превысил 105 млрд грн.
"Импорт растет, частные переводы падают - это создает отложенное давление на гривну", - говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Прогноз к праздникам
Аналитики прогнозируют, что до новогодних праздников доллар будет держаться в пределах 42-43 грн, а евро - 49-50 грн. В то же время в начале 2026 года возможно незначительное ослабление гривны, если спрос на валюту превысит ее предложение.
Что делать украинцам
Валютные ОВГЗ - надежный инструмент сохранения капитала с госгарантиями.
Покупка валюты для крупных расходов или путешествий - рациональна, пока курс ниже 43 грн.
Диверсификация сбережений - ключ к финансовой стабильности.
"Держать часть капитала в иностранной валюте - это защита от инфляции и курсовых рисков", - отмечает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.
Каким будет курс валют в ноябре
Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что небольшая "ползучая" девальвация гривны будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.
"На сегодня Национальный банк Украины в своей курсовой политике имеет все возможности для обеспечения относительно стабильного курса гривны по отношению к основным валютам", - подчеркнул он.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на понедельник, 3 ноября, Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил официальный курс доллара. Гривна продолжает укреплять позиции по отношению к основным иностранным валютам.
Доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что официальный курс американской валюты будет колебаться на уровне 42 гривен за доллар в ноябре.
Банкир Тарас Лесовой ранее отмечал, что в ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов.
