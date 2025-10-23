Укр
Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют

Руслана Заклинская
23 октября 2025, 17:54обновлено 23 октября, 18:34
Курс доллара поднялся до максимума с конца января.
Доллар взлетел до максимума с конца января, евро безумно подкочил: новый курс валют
Курс валют на 24 октября / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

На пятницу, 24 октября, Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара до максимума с конца января. В то же время подорожала и европейская валюта. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на 24 октября установлен на уровне 41,90 грн за 1 доллар. Это на 14 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

По данным НБУ, доллар достиг самого высокого показателя с 30 января 2025 года. Тогда курс американской валюты составлял 41,93 грн/доллар.

Также гривня потеряла позиции по отношению к евро. Официальный курс европейской валюты составляет 48,55 грн/евро, что на 18 копеек больше, чем в предыдущий день.

На межбанковском валютном рынке сегодня курс доллара составил 41,92-41,95 грн/долл., а евро - 48,58-48,60 грн/евро. На наличном рынке доллар продают по 42,10 грн, а евро - по 49 грн.

Курс злотого на 24 октября

Кроме этого, польский злотый также подорожал. На 24 октября НБУ установил официальный курс злотого на уровне 11,47 грн за злотый, что на 3 копейки больше по сравнению с 23 октября, когда он составлял 11,43 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом доллара до конца года - прогноз экспертов

Инвесткомпания Dragon Capital прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн до конца 2025 года. В компании отмечают, что девальвация гривни во втором полугодии будет умеренной и обусловлена ростом спроса на валюту и замедлением инфляции.

По прогнозу Dragon Capital, в случае длительной войны курс доллара может достичь 43,5 грн/доллар на конец 2025 года и 46 грн/доллар на конец 2026 года. В сценарии же устойчивого перемирия прогноз более оптимистичный: НБУ, вероятно, будет удерживать курс вблизи 44 грн за доллар.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 23 октября НБУ повысил курс доллара до 41,75 грн/доллар (+1 копейка), в то же время евро подешевел до 48,37 грн/евро (-11 копеек), а злотый остался стабильным - 11,43 грн/злотый.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что курс доллара в ближайшее время продолжит расти и может превысить 42 грн/доллар. На межбанковском рынке курс колеблется в пределах 41,85-41,95 грн/доллар, тогда как на наличном рынке уже на этой неделе доллар может закрепиться выше 42 грн.

Также на этой неделе на валютном рынке Украины ожидается повышенная активность и рост спроса на валюту. НБУ продолжит стабилизировать ситуацию через интервенции, поэтому курс будет оставаться в контролируемых пределах.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

