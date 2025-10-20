Скоро переплюнет отметку 42 гривни: в Украине ожидается скачок курса доллара

Аналитик назвал ключевые факторы давления на курс валют в Украине.

https://glavred.info/economics/skoro-pereplyunet-otmetku-42-grivni-v-ukraine-ozhidaetsya-skachok-kursa-dollara-10707956.html

Курс доллара в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

Курс доллара в Украине будет расти

Уже на этой неделе курс может превысить отметку в 42 гривни

Однако ожидается ослабление евро на наличном рынке

В ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.

По его словам, по доллару сохраняется импульс для роста, хотя НБУ пропускает курс только в зону, которую считает сейчас наиболее целесообразной

"Курс 41,85-41,95 грн за доллар для межбанка является предыдущим локальным максимумом, и он будет магнитом для движения, перед попыткой пробить 42. А вот наличный уже на этой неделе может застолбить отметку 42+ грн за доллар", - говорится в сообщении.

В то же время, из-за коррекции пары евро/доллар ожидается ослабление евро на наличном рынке до 48,50-48,75 грн.

Шевчишин отметил, что одним из ключевых факторов давления на курс стала позиция МВФ, который настаивает на постепенной девальвации гривни, считая, что это поможет стабилизировать финансы и профинансировать дефицит бюджета.

Что будет с курсом доллара до конца 2025 года

В обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что до конца года курс доллара в Украине может превысить 42 гривни.

Там отметили, что Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, на 20 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США и евро. В то же время подорожал и польский злотый.

Банкир Тарас Лесовой говорил, что в течение недели на валютном рынке может наблюдаться прирост активности. В этот период спрос может превысить предложение.

Кроме того, сообщалось, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономически-политических.

