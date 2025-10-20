Скоро переплюнет отметку 42 гривни: в Украине ожидается скачок курса доллара

Коротко:
- Курс доллара в Украине будет расти
- Уже на этой неделе курс может превысить отметку в 42 гривни
- Однако ожидается ослабление евро на наличном рынке
В ближайшее время курс доллара в Украине будет постепенно расти и превысит отметку в 42 гривни. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Шевчишин в Facebook.
По его словам, по доллару сохраняется импульс для роста, хотя НБУ пропускает курс только в зону, которую считает сейчас наиболее целесообразной
"Курс 41,85-41,95 грн за доллар для межбанка является предыдущим локальным максимумом, и он будет магнитом для движения, перед попыткой пробить 42. А вот наличный уже на этой неделе может застолбить отметку 42+ грн за доллар", - говорится в сообщении.
В то же время, из-за коррекции пары евро/доллар ожидается ослабление евро на наличном рынке до 48,50-48,75 грн.
Шевчишин отметил, что одним из ключевых факторов давления на курс стала позиция МВФ, который настаивает на постепенной девальвации гривни, считая, что это поможет стабилизировать финансы и профинансировать дефицит бюджета.
Что будет с курсом доллара до конца 2025 года
В обзоре инвесткомпании ICU отмечалось, что до конца года курс доллара в Украине может превысить 42 гривни.
Там отметили, что Нацбанк продолжил постепенно ослаблять гривну, расширяя диапазон возможных колебаний курса.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, на 20 октября Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США и евро. В то же время подорожал и польский злотый.
Банкир Тарас Лесовой говорил, что в течение недели на валютном рынке может наблюдаться прирост активности. В этот период спрос может превысить предложение.
Кроме того, сообщалось, что валютный рынок в октябре окажется под влиянием многих факторов, в том числе экономически-политических.
Читайте также:
- Цены растут несколько недель подряд: в Украине безумно подорожал один продукт
- Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда
- Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства
О персоне: Андрей Шевчишин
Андрей Шевчишин - украинский экономист, финансовый аналитик, эксперт фондового рынка и сельскохозяйственных активов, руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex.
Родился в Киеве. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "Экономическая кибернетика". Выпустился в 1995 году.
Шевчишин работал с 2007 по 2012 год в ИГ ТАСК на должности руководителя аналитического департамента.
В 2011 году вошел в состав индексного комитета при Украинской бирже. В обязанности комитета входила оценка и расчет индексов для ценных бумаг и принятие решения об изменении списка бумаг, по которым оценивают индекс.
Начиная с 2012 года в течение трех лет Шевчишин занимал должность менеджера и аналитика в ООО ДТЭК.
Сейчас Шевчишин работает в организации Forex Club в должности руководителя отдела аналитики. Также он руководит аналитическим отделом в Libertex.
Шевчишин публикует свои прогнозы на порталах, посвященных рынку молочной продукции и агропромышленному сектору.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред