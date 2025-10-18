Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

Перевод трудовой в цифровой формат необходим, чтобы не потерять информацию о стаже в случае утраты или повреждения бумажного документа.

https://glavred.info/economics/strahovoy-stazh-pod-ugrozoy-poyavilos-vazhnoe-preduprezhdenie-pensionnogo-fonda-10707587.html Ссылка скопирована

Украинцам напомнили о важности страхового стажа / коллаж Главред фото УНИАН

Главное:

Украинцам напомнили о переводе трудовых книжек в электронный формат

Оцифровку можно выполнить через портал электронных услуг ПФУ

Украинцам установили срок до 10 июня 2026 для перевода трудовых книжек в электронный формат.

В Пенсионном фонде в Черновицкой области разъяснили, что будет, если этого не сделать.

видео дня

Оцифровка касается тех, у кого есть трудовой стаж до 1 января 2004 года — позже данные автоматически вносились в реестр застрахованных лиц.

Перевод трудовой в цифровой формат необходим, чтобы не потерять информацию о стаже в случае утраты или повреждения бумажного документа.

Оцифровку можно выполнить через портал электронных услуг ПФУ — это может сделать либо работодатель, либо сам сотрудник.

Хотя крайний срок — 10 июня 2026 года, отсутствие цифровой копии не означает потерю стажа: данные до 2004 года будут учитываться по прежним правилам, действовавшим на тот момент.

/ Инфографика - Главред

Электронные трудовые: что важно помнить

В Украине вскоре стартует переход на электронные трудовые книжки. В течение пяти лет гражданам предложено перенести сведения из бумажных документов в цифровой формат, чтобы обезопасить данные, необходимые для расчёта пенсии.

Последний срок подачи информации — 10 июня 2026 года. Если не выполнить это вовремя, могут возникнуть трудности: часть страхового стажа может быть не учтена, что повлияет на размер будущей пенсии или приведёт к задержке её назначения.

Ранее сообщалось о том, что украинцам грозит "замораживание" пенсий. Чтобы восстановить выплаты, пенсионеру нужно подтвердить свою личность — либо лично в отделении банка, либо через видеосвязь.

Напомним, ранее сообщалось о том, кто из пенсионеров останется без доплат. Некоторые категории граждан не получат повышения выплат, согласно постановлению о порядке индексации пенсий в Украине.

Как писал Главред, в Украине проиндексируют пенсии. Минимальная сумма надбавок составит не менее 100 гривен.

Больше новостей:

Об источнике: Пенсионный фонд Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, а также повлекших потерю трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред