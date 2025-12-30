Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

Кристина Трохимчук
30 декабря 2025, 05:50
89
Настя Каменских перешла на русский язык в соцсетях.
Настя Каменских перешла на русский язык
Настя Каменских перешла на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

  • Настя Каменских перешла на русский язык в соцсетях
  • Как отреагировали украинцы

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее оскандалилась защитой русского языка, решила окончательно сделать свой выбор. В своих соцсетях артистка публично перешла на язык страны-агрессора.

Ранее Каменских публиковала посты в Instagram на испанском после скандального концерта. Артистка заявила, что людям не стоит делить друг друга по национальности или языку общения. Спустя некоторое время певица не выдержала и начала подписывать свои фотографии на двух языках — английском и русском. Таким образом, Настя перестала скрывать свою позицию и фактически перешла на язык страны-агрессора.

видео дня
Каменских публично перешла на 'язык' и сделала окончательный выбор - детали
Настя Каменских в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Именно глубокомысленными цитатами на русском языке артистка сопроводила снимки из Нью-Йорка и Барселоны. Певица рассказала о магическом Рождестве в США, а также пожелала всем подписчикам любви.

"Я желаю вам любви — не громкой, а настоящей. Желания жить, желания чувствовать, желания создавать свой мир так, как откликается именно вам", — написала Каменских.

Украинцы не остались в восторге от решения певицы и засыпали ее критическими комментариями. Некоторые даже предложили Насте запретить въезд в Украину и упрекнули ее в молчании о жестоких обстрелах родины.

Настя Каменских скандал
Настя Каменских скандал / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Куда дальше, в Россию?"

"А почему русский язык? Вы же из Украины? Все ок, но вы явно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению"

"Сегодня Киев бомбили, Настя, неужели ты будешь об этом молчать?"

"Надеюсь, ей запретят въезд в Украину"

"Странно, почему не Ростов или Москва. Все же там роднее, чем загнивающая Америка"

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущая Екатерина Осадчая после начала полномасштабного вторжения пропала с телеэкранов, сосредоточившись на семье и благотворительной деятельности. Ведущая призналась, что не оставляет надежды на возвращение в эфир.

Также победительница шоу "Холостяк 14" ответила одной из зрительниц, которой не понравилась победа Головчук в шоу. Девушка неожиданно согласилась с ней и назвала причину своих чувств. У Надин были причины для ревности к конкурентке после просмотра финала "Холостяка".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:51Украина
РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

00:10Украина
ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 30 декабря: Драконам - разочарование, Свиньям - проблемы

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Залужный готовится покинуть Лондон: что задумал экс-главком ВСУ

Последние новости

06:51

"Путин не хочет мира": Зеленский резко высказался о намерениях Кремля

06:10

Итог переговоров Зеленского и Трампамнение

06:00

"Страсть": известная актриса заговорила о романе с Цымбалюком

05:50

Каменских публично перешла на "язык" и сделала окончательный выбор - детали

04:40

Деньги польются рекой: какие знаки зодиака обогатятся в последние дни декабря

Графики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 годуГрафики отключения света в Украине будут всю зиму: Гончар - о том, что будет с энергетикой в 2026 году
04:00

Сэкономит топливо и ресурс: самый быстрый способ прогреть дизель в морозы

03:30

"Не повод для отчаяния": эксперт развеял мифы о "крахе энергетики" после атак РФ

02:45

Счёт за климатический кризис ошарашил: экстремальная погода угробит миллиарды

02:11

Будет как новая: как мгновенно убрать неприятный запах из деревянной доски

Реклама
01:58

Муж Элины Свитолиной растрогал "финальным" фото с крошкой-дочерью

01:30

"Испытывал на прочность свою жизнь": Байдак едва не погиб во время отдыха

00:10

РФ выбрала новые цели и готовит штурм: в ВСУ назвали опасные направления

29 декабря, понедельник
23:31

Когда ждать "скачка" доллара: появился прогноз нового валютного курса

23:21

40-летняя звезда "Фабрики звезд" родила первенца

23:05

Wi-Fi начнёт летать: один простой приём мгновенно разгонит Интернет до максимумаВидео

22:24

ВСУ вышли из крупного города на востоке: Сырский раскрыл причину

22:06

Водителей призывают положить чайные пакетики в авто до конца декабря: какая причина

22:00

Война продолжится, что бы мы ни делали: почему мирного соглашения не будетмнение

21:54

"Возможно, нападения не было": Трамп об истерике РФ из-за "атаки дома Путина"Видео

21:41

Ложь раскрыта: жена Виталия Козловского рассказала правду о браке с певцом

Реклама
20:52

Взятки за "правильное" голосование: НАБУ объявило подозрения пяти нардепам

20:50

Штрафы для ФЛП без кассовых аппаратов с 1 января: правительство приняло решение

20:29

Ситуация иная, чем кажется: Сырский рассказал о деталях боев в Покровске

20:24

Масло больше не нужно: хитрый способ идеальной яичницы – быстрее и вкуснееВидео

20:21

Эти продукти не нужно хранить в холодильнике во время праздников: места станет больше

20:15

Гороскоп на 2026 год: на кого прольется денежный дождьВидео

19:55

"Трамп был возмущен": Путин пожаловался США на атаку украинских дронов

19:36

Вместо сеток и мешков: как простая конструкция сохранит урожай овощей до весныВидео

19:25

Угроза масштабного блэкаута в Украине: появился тревожный прогноз

19:13

Как легко очистить шторку для ванной от налета и плесени: проверенный метод

19:10

Бои за Покровск: что происходит на фронтемнение

19:09

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 30 декабря

19:01

До 100 грн за бутылку: в Украине с января будет дорожать востребованный продукт

18:54

Есть стратегия: что будет происходить после встречи Зеленского и Трампа

18:25

"Мы получим первые 100 миллиардов": Зеленский - о выплатах репараций

18:25

Ситуация может измениться: в Укрэнерго рассказали, как будут выключать свет 30 декабря

18:08

Три прибора, которые категорически нельзя включать через удлинитель: в чем причина

18:05

РФ готовит удар по центру Киева: Зеленский ответил на наглые угрозы Москвы

17:46

В Кремле заявили об атаке на резиденцию Путина и пригрозили ответом: деталиВидео

17:40

Отключение света в Киеве: когда стабилизируется ситуация на левом берегу - Yasno

Реклама
17:27

РФ может открыть новый фронт: генерал об угрозе для областного центра УкраиныВидео

17:03

Придет настоящая арктическая стужа: известна дата усиления морозов в Украине

16:48

Ответ удивит многих: эксперты ответили, как часто нужно стирать пижаму

16:32

Поставщики новогоднего настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 2)

16:23

"В этой профессии я работала 20 лет": Екатерина Осадчая объявила о своем решении

16:12

Продолжаются тяжелые бои: спикер УДА рассказал об угрозах для Запорожской области

15:41

Сколько можно хранить салаты в холодильнике, чтобы не отравиться: ответ удивит

15:31

Шахтер готовит масштабную зимнюю чистку: какие футболисты могут покинуть клуб

15:14

Какой настоящий перевод фразы "кормить завтраками": знают лишь немногие украинцыВидео

14:49

Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять