Каменских публично перешла на 'язык' и сделала окончательный выбор - детали

Настя Каменских перешла на русский язык в соцсетях.

Настя Каменских перешла на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских перешла на русский язык в соцсетях

Как отреагировали украинцы

Украинская певица Настя Каменских, которая ранее оскандалилась защитой русского языка, решила окончательно сделать свой выбор. В своих соцсетях артистка публично перешла на язык страны-агрессора.

Ранее Каменских публиковала посты в Instagram на испанском после скандального концерта. Артистка заявила, что людям не стоит делить друг друга по национальности или языку общения. Спустя некоторое время певица не выдержала и начала подписывать свои фотографии на двух языках — английском и русском. Таким образом, Настя перестала скрывать свою позицию и фактически перешла на язык страны-агрессора.

Настя Каменских в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

Именно глубокомысленными цитатами на русском языке артистка сопроводила снимки из Нью-Йорка и Барселоны. Певица рассказала о магическом Рождестве в США, а также пожелала всем подписчикам любви.

"Я желаю вам любви — не громкой, а настоящей. Желания жить, желания чувствовать, желания создавать свой мир так, как откликается именно вам", — написала Каменских.

Украинцы не остались в восторге от решения певицы и засыпали ее критическими комментариями. Некоторые даже предложили Насте запретить въезд в Украину и упрекнули ее в молчании о жестоких обстрелах родины.

Настя Каменских скандал / фото: instagram.com, Настя Каменских

"Куда дальше, в Россию?"

"А почему русский язык? Вы же из Украины? Все ок, но вы явно ориентируетесь не на украинскую публику, к сожалению"

"Сегодня Киев бомбили, Настя, неужели ты будешь об этом молчать?"

"Надеюсь, ей запретят въезд в Украину"

"Странно, почему не Ростов или Москва. Все же там роднее, чем загнивающая Америка"

Ранее Главред сообщал, что ведущая Екатерина Осадчая после начала полномасштабного вторжения пропала с телеэкранов, сосредоточившись на семье и благотворительной деятельности. Ведущая призналась, что не оставляет надежды на возвращение в эфир.

Также победительница шоу "Холостяк 14" ответила одной из зрительниц, которой не понравилась победа Головчук в шоу. Девушка неожиданно согласилась с ней и назвала причину своих чувств. У Надин были причины для ревности к конкурентке после просмотра финала "Холостяка".

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

