Запела на русском: Каменских в США сделала окончательный выбор

Потап и Настя Каменских похоронили свою карьеру в США.

Настя Каменских дала концерты на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Вы узнаете:

Настя Каменских выступила в США на русском языке

Что происходит с карьерой Потапа и Насти

Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала решила строить карьеру в США, а также ее муж Потап, сбежавший туда и назвавший эту страну своим новым домом, столкнулись с серьезными проблемами в карьере. Как сообщает российский Telegram-канал Shot, несмотря на отчаянные попытки вернуть былую популярность, заигрывая с русскоязычной аудиторией, интерес к артистам стремительно падает.

Свое последнее шоу Каменских дала 31 октября в Северной Каролине, устроив праздничный концерт к Хэллоуину. Со зрителями певица общалась на русском языке и исполняла свои старые русскоязычные хиты.

Настя Каменских переехала жить в США / фото: instagram.com, Настя Каменских

За последний год Потап провел шесть концертов, а его супруга Настя Каменских всего три. Вместе исполнители хита "Чумачечая весна" выступали в США — в Нью-Йорке, Майами, Лос-Анджелесе и Филадельфии. Однако собирали они не стадионы, а небольшие площадки — пабы и ресторанчики. Стоимость билета на такие выступления составляла около 65 долларов.

Напомним, ранее Настя Каменских оказалась в центре громкого скандала после своих слов о языке. Артистка заявила, что людям не стоит делить друг друга по национальности или языку общения.

"Не важно, какого цвета твоя кожа. Не важно, на каком языке ты говоришь. Есть один язык — любовь. Это самое главное чувство в мире", — сказала Каменских.

О персоне: Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

