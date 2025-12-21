Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют Мальдивами

Живописное сочетание лесов и озёр сделало посёлок Безлюдовка популярным местом отдыха.

Происхождение названия Безлюдовка долгое время порождало различные легенды

Безлюдовка в Харьковской области имеет глубокие исторические корни. Археологические находки свидетельствуют, что люди жили здесь ещё в эпоху бронзы, а само поселение сформировалось во второй половине XVII века.

В письменных источниках Безлюдовка впервые упоминается в 1681 году, хотя, по данным современных исследователей, слобода возникла немного раньше — в 1670-х годах, вскоре после основания Харькова, пишет Телеграф.

Происхождение названия долгое время порождало различные легенды, однако они не подтверждаются историческими фактами. Согласно наиболее обоснованной версии, название связано с событиями 1668 года, когда во время антимосковского восстания окрестные поселения были разорены, и территория временно опустела. Позднее сюда начали переселяться козаки, основав новую слободу, которую и стали называть Безлюдовкой.

Со временем живописное сочетание лесов и озёр сделало посёлок популярным местом отдыха. До начала полномасштабной войны здесь проходили водные прогулки, пляжный отдых и соревнования по внедорожному спорту. А невероятный природный ландшафт Безлюдовки напоминает райский уголок - Мальдивы.

Одним из главных символов Безлюдовки остаётся Покровская церковь. Храм существовал здесь с первых лет слободы, неоднократно разрушался пожарами и каждый раз восстанавливался. Каменное здание было возведено в XIX веке усилиями местной общины. Даже после серьёзного пожара в 2007 году храм удалось полностью восстановить, сохранив его духовное и историческое значение для посёлка.

