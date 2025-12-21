Укр
Райский уголок в неожиданном месте: какой поселок Украины называют Мальдивами

Алексей Тесля
21 декабря 2025, 18:26
Живописное сочетание лесов и озёр сделало посёлок Безлюдовка популярным местом отдыха.
Безлюдовка стала популярным местом отдыха / Коллаж Главред, фото kharkovblog.info

Вы узнаете:

  • Происхождение названия Безлюдовка долгое время порождало различные легенды
  • Живописное сочетание лесов и озёр сделало посёлок популярным местом отдыха

Безлюдовка в Харьковской области имеет глубокие исторические корни. Археологические находки свидетельствуют, что люди жили здесь ещё в эпоху бронзы, а само поселение сформировалось во второй половине XVII века.

В письменных источниках Безлюдовка впервые упоминается в 1681 году, хотя, по данным современных исследователей, слобода возникла немного раньше — в 1670-х годах, вскоре после основания Харькова, пишет Телеграф.

Происхождение названия долгое время порождало различные легенды, однако они не подтверждаются историческими фактами. Согласно наиболее обоснованной версии, название связано с событиями 1668 года, когда во время антимосковского восстания окрестные поселения были разорены, и территория временно опустела. Позднее сюда начали переселяться козаки, основав новую слободу, которую и стали называть Безлюдовкой.

Со временем живописное сочетание лесов и озёр сделало посёлок популярным местом отдыха. До начала полномасштабной войны здесь проходили водные прогулки, пляжный отдых и соревнования по внедорожному спорту. А невероятный природный ландшафт Безлюдовки напоминает райский уголок - Мальдивы.

Одним из главных символов Безлюдовки остаётся Покровская церковь. Храм существовал здесь с первых лет слободы, неоднократно разрушался пожарами и каждый раз восстанавливался. Каменное здание было возведено в XIX веке усилиями местной общины. Даже после серьёзного пожара в 2007 году храм удалось полностью восстановить, сохранив его духовное и историческое значение для посёлка.

Смотрите видео - отдых в Безлюдовке:

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

