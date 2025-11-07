Укр
Читать на украинском
  Новости
  Жизнь

Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица Украины

Руслан Иваненко
7 ноября 2025, 00:01
29
Эксперты подтверждают длину улицы и ее внесение в Книгу рекордов Украины.
Улица
Улица Тараса Шевченко в Орове установила рекорд Украины / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/urij.bucko, facebook.com/orivsr

Вы узнаете:

  • Где находится самая длинная улица Украины
  • Какова общая длина улицы

Украина продолжает удивлять своими уникальными достижениями и культурным наследием.

Главред решил рассказать о том, что улица Тараса Шевченко в селе Орив на Львовщине официально стала самой длинной в стране. Ее длина превышает 14 километров, что подтвердили эксперты и внесли в Книгу рекордов Украины.

видео дня

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко:

"Улица Тараса Шевченко в селе Орив Дрогобычского района внесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная в стране. Это событие не только повышает популярность Орова, но и стимулирует развитие туризма и инвестиций в регион".

Жители села делятся своими наблюдениями. Игорь Горичко рассказывает: "Улица начинается с вывески "Вас приветствует Орив" и заканчивается на Цюхове, так называемый Горишний конец. Пешком пройти 14 км можно за 2-3 часа, а на автомобиле - всего за 10 минут".

Местная жительница Мария Шкумбатюк добавляет: "Иногда пишем письма - люди удивляются: "В Орове улица такая длинная, вся Шевченко". У нас автобусы часто курсируют по этой центральной улице".

Староста села Орив Татьяна Сухроменда отметила, что идея подать улицу на рекорд возникла в 1986 году, когда она получила название Шевченко: "Мы подали заявку на рекорд Украины, потому что наша улица не только самая длинная, но и красивая, хотя дороги еще нуждаются в ремонте".

Эксперт Национального реестра рекордов Украины подтвердила: "Мы зафиксировали крайнюю точку улицы Тараса Шевченко - ее длина составляет 14 километров, что является рекордом Украины".

Подробнее о самой длинной улице в Украине смотрите в видео.

