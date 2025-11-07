Не в столице и не в большом городе: где спряталась самая длинная улица Украины

Вы узнаете:
Украина продолжает удивлять своими уникальными достижениями и культурным наследием.
Главред решил рассказать о том, что улица Тараса Шевченко в селе Орив на Львовщине официально стала самой длинной в стране. Ее длина превышает 14 километров, что подтвердили эксперты и внесли в Книгу рекордов Украины.
Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Бучко:
"Улица Тараса Шевченко в селе Орив Дрогобычского района внесена в Книгу рекордов Украины как самая длинная в стране. Это событие не только повышает популярность Орова, но и стимулирует развитие туризма и инвестиций в регион".
Жители села делятся своими наблюдениями. Игорь Горичко рассказывает: "Улица начинается с вывески "Вас приветствует Орив" и заканчивается на Цюхове, так называемый Горишний конец. Пешком пройти 14 км можно за 2-3 часа, а на автомобиле - всего за 10 минут".
Местная жительница Мария Шкумбатюк добавляет: "Иногда пишем письма - люди удивляются: "В Орове улица такая длинная, вся Шевченко". У нас автобусы часто курсируют по этой центральной улице".
Староста села Орив Татьяна Сухроменда отметила, что идея подать улицу на рекорд возникла в 1986 году, когда она получила название Шевченко: "Мы подали заявку на рекорд Украины, потому что наша улица не только самая длинная, но и красивая, хотя дороги еще нуждаются в ремонте".
Эксперт Национального реестра рекордов Украины подтвердила: "Мы зафиксировали крайнюю точку улицы Тараса Шевченко - ее длина составляет 14 километров, что является рекордом Украины".
