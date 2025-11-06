Укр
От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

Алексей Тесля
6 ноября 2025, 15:33
То, что кажется странным или смешным со стороны, для других народов — выражение любви.
Свадьба
Названы странные свадебные традиции / Коллаж Главред, фото Pixabay/ericaa1215, Pixabay/ohalek00

Вы узнаете:

  • Существуют свадебные традиции, которые могут шокировать многих
  • То, что кажется странным, для многих — выражение любви

В разных странах мира существуют свадебные традиции, которые могут шокировать постороннего наблюдателя.

И то, что кажется странным или смешным со стороны, для других народов — выражение любви, уважения и благословения на долгую совместную жизнь, пишет Khush Magazine.

На свадьбу - босиком

В традиционной индуистской свадьбе жених снимает обувь перед началом церемонии пхера. В этот момент проводится забавный ритуал Джута Чупай: подружки и родственницы невесты могут украсть его туфли и спрятать их. Чтобы вернуть обувь, жениху приходится "платить выкуп" — обычно деньгами или мелкими подарками, прежде чем церемония продолжится.

Благословение с плевком

Если вы когда-нибудь окажетесь на свадьбе народа масаи в Кении, не спешите удивляться, увидев, как отец невесты плюёт на её платье. Этот жест — вовсе не оскорбление, а символ уважения и благословения. Таким образом отец желает дочери счастья и удачного брака.

Бьют, значит любят: странное испытание жениха

В некоторых регионах Южной Кореи существует забавный свадебный обряд — "испытание ног жениха". После церемонии друзья или родственники жениха не отпускают его к новоиспечённой супруге, пока не проведут ритуал. Мужчине снимают обувь, связывают лодыжки верёвкой и начинают шутливо бить по ступням — обычно палкой, а иногда даже сушёной рыбой.

К счастью, эта традиция длится всего несколько минут и воспринимается скорее как весёлая проверка на выносливость и чувство юмора, символизирующая силу и стойкость будущего мужа.

Кольцо в торте

На перуанских свадьбах есть своя "сладкая интрига": в праздничный торт встраивают несколько лент с подвесками, но только на одной из них висит миниатюрное обручальное кольцо. Считается, что та, кто вытянет именно эту ленту, станет следующей невестой.

Похищение невесты

В Румынии существует необычный свадебный обычай — похищение невесты. Если девушка внезапно пропадает накануне церемонии, это вовсе не повод для паники: невесту намеренно "крадут" друзья или родственники.

По традиции жених должен "освободить" возлюбленную, заплатив выкуп — иногда это символическая сумма, но чаще всего требуются романтические жесты: признание в любви, песня, танец или просто бокал шампанского, преподнесённый своей "похищенной" невесте.

Скандал на свадьбе: что стало причиной ссоры

На одной свадьбе произошла неожиданная история: конфликт между женщинами вспыхнул из-за, казалось бы, мелочи — цвета платья для подружки невесты.

По рассказу двоюродной сестры невесты, одна из подружек отказалась выходить к алтарю, заявив, что выбранный оттенок ей категорически не идёт и "испортит свадебные фотографии". Такая позиция поставила невесту в непростое положение — ведь подруга уже потратилась на обувь, дорогу и участие в предсвадебных мероприятиях. В итоге девушка приняла решение вовсе отказаться от своей роли в церемонии.

Ранее сообщалось о том, как сделать идеальный букет невесты своими руками. Букет будет выглядеть сногсшибательно. Понадобятся всего лишь 12 роз и ленты.

Напомним, ранее Главред писал о том, кто был самой богатой невестой в истории Украины. Были и такие невесты, которые владели городами, селами и замками.

Читайте также:

Об источнике: Khush Mag

Азиатский свадебный журнал для каждой невесты и жениха, планирующих свой праздник. В нем публикуются идеи азиатской свадьбы от самых популярных экспертов. Здесь можно найти идеальный индийский или пакистанский наряд, визажиста и украшения.

свадьба
