От кражи обуви до тумаков жениху: самые необычные свадебные традиции мира

То, что кажется странным или смешным со стороны, для других народов — выражение любви.

Существуют свадебные традиции, которые могут шокировать многих

То, что кажется странным, для многих — выражение любви

В разных странах мира существуют свадебные традиции, которые могут шокировать постороннего наблюдателя.

И то, что кажется странным или смешным со стороны, для других народов — выражение любви, уважения и благословения на долгую совместную жизнь, пишет Khush Magazine.

На свадьбу - босиком

В традиционной индуистской свадьбе жених снимает обувь перед началом церемонии пхера. В этот момент проводится забавный ритуал Джута Чупай: подружки и родственницы невесты могут украсть его туфли и спрятать их. Чтобы вернуть обувь, жениху приходится "платить выкуп" — обычно деньгами или мелкими подарками, прежде чем церемония продолжится.

Благословение с плевком

Если вы когда-нибудь окажетесь на свадьбе народа масаи в Кении, не спешите удивляться, увидев, как отец невесты плюёт на её платье. Этот жест — вовсе не оскорбление, а символ уважения и благословения. Таким образом отец желает дочери счастья и удачного брака.

Бьют, значит любят: странное испытание жениха

В некоторых регионах Южной Кореи существует забавный свадебный обряд — "испытание ног жениха". После церемонии друзья или родственники жениха не отпускают его к новоиспечённой супруге, пока не проведут ритуал. Мужчине снимают обувь, связывают лодыжки верёвкой и начинают шутливо бить по ступням — обычно палкой, а иногда даже сушёной рыбой.

К счастью, эта традиция длится всего несколько минут и воспринимается скорее как весёлая проверка на выносливость и чувство юмора, символизирующая силу и стойкость будущего мужа.

Кольцо в торте

На перуанских свадьбах есть своя "сладкая интрига": в праздничный торт встраивают несколько лент с подвесками, но только на одной из них висит миниатюрное обручальное кольцо. Считается, что та, кто вытянет именно эту ленту, станет следующей невестой.

Похищение невесты

В Румынии существует необычный свадебный обычай — похищение невесты. Если девушка внезапно пропадает накануне церемонии, это вовсе не повод для паники: невесту намеренно "крадут" друзья или родственники.

По традиции жених должен "освободить" возлюбленную, заплатив выкуп — иногда это символическая сумма, но чаще всего требуются романтические жесты: признание в любви, песня, танец или просто бокал шампанского, преподнесённый своей "похищенной" невесте.

