Что имеет самый ужасный запах в мире: ученые назвали неожиданных претендентов

Ученые говорят, что восприятие запахов субъективно и сильно зависит от культуры и опыта.

Что считается самым ужасным запахом в мире — вопрос, который давно волнует не только любопытных, но и ученых. Природа, животный мир и химия предлагают десятки претендентов на это сомнительное звание, однако наука все-таки приблизилась к ответу.

Природные рекордсмены зловония

В числе самых известных источников отвратительных запахов — трупный цветок и трупная лилия, аромат которых напоминает разлагающуюся плоть, пишет iflscience. Не отстают и продукты: дуриан настолько вонюч, что его запрещают проносить в общественные здания и транспорт. Животные тоже умеют "пугать запахом" — аэрозоль скунса описывают как смесь гнилого лука и горящей резины, а южный тамандуа и полосатый хорек производят спрей, который в разы сильнее и может вызывать временную слепоту.

Почему одни запахи кажутся невыносимыми

Как объясняют ученые, восприятие запахов субъективно и сильно зависит от культуры и опыта. То, что вызывает отвращение у одного человека, может быть нейтральным или даже приятным для другого. Однако есть универсальные триггеры — прежде всего сернистые соединения, запахи гниения и фекалий. Они эволюционно связаны с опасностью для здоровья, поэтому мозг реагирует на них особенно резко.

Исследования показывают, что "плохой" запах часто связан с тяжелыми, компактными молекулами с высокой электронной плотностью. Именно такие соединения наш нос почти автоматически классифицирует как отвратительные.

Химический чемпион по зловонию

С точки зрения науки главным кандидатом на титул самого ужасного запаха в мире считается тиоацетон. Этот химикат настолько вонюч, что его практически невозможно изучать — люди не выдерживают даже краткого контакта. Исторический случай в Германии в 1889 году подтверждает его "репутацию": при первой перегонке запах распространился на полгорода, вызвав обмороки, рвоту и панику.

Химики описывают аромат тиоацетона как "адскую помойку" — настолько сильную, что люди буквально убегают, зажимая нос и испытывая физическое недомогание.

Можно ли создать запах еще хуже

Эксперименты показывают, что да. В лабораториях смешивали стандартизированный "запах туалета", используемый для тестирования чистящих средств, с военными "вонючими смесями" времен Второй мировой войны. Итоговый результат ученые в шутку назвали "супом-вонючкой" — запахом, который описывают как нечто за гранью человеческого терпения.

