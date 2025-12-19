Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

Вы узнаете:
В осенне-зимний период часто полотенца даже после стирки с кондиционером пахнут неприятно. Причиной этого является чрезмерная влага, в которой бактерии размножаются интенсивнее.
Главред узнал, что от неприятного запаха от полотенец после стирки можно избавиться с помощью одного продукта. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Мария Максименко.
Как убрать затхлый запах из полотенец
Чтобы полотенца снова имели аромат свежести надо положить в барабан стиральной машинки две столовые ложки соды. Кроме этого блогер советует стирать полотенца при температуре 60 градусов примерно 2 часа.
"Не думала, что этот лайфхак рабочий, пока не проверила сама. Поэтому теперь мои полотенца пахнут свежестью в любой период года", - добавила Максименко.
Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха от полотенец зимой:
@mariia_maksymenko Знать об этом лайфхаке? #лайфхаки стирки #стирка полотенец#стирка#уборка♬ Famous piano songs for comedy and cooking programs - moshimo sound design
О персоне: Мария Максименко
Мария Максименко - украинский блогер, инфлюенсер. В соцсетях публикует видео с распаковками, рецептами, полезными лайфхаками, а также снимает клинтоки и рассказывает об уходе.
