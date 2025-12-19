Укр
Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

Анна Косик
19 декабря 2025, 20:53
54
Один ингредиент, который обычно есть на кухне у каждого, вернет полотенцам свежесть.
полотенца
Самый эффективный способ избавиться от неприятного запаха от полотенец / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему возникает неприятный запах от полотенец
  • Как вывести затхлый запах из полотенец

В осенне-зимний период часто полотенца даже после стирки с кондиционером пахнут неприятно. Причиной этого является чрезмерная влага, в которой бактерии размножаются интенсивнее.

Главред узнал, что от неприятного запаха от полотенец после стирки можно избавиться с помощью одного продукта. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Мария Максименко.

Как убрать затхлый запах из полотенец

Чтобы полотенца снова имели аромат свежести надо положить в барабан стиральной машинки две столовые ложки соды. Кроме этого блогер советует стирать полотенца при температуре 60 градусов примерно 2 часа.

"Не думала, что этот лайфхак рабочий, пока не проверила сама. Поэтому теперь мои полотенца пахнут свежестью в любой период года", - добавила Максименко.

Смотрите видео о том, как избавиться от неприятного запаха от полотенец зимой:

О персоне: Мария Максименко

Мария Максименко - украинский блогер, инфлюенсер. В соцсетях публикует видео с распаковками, рецептами, полезными лайфхаками, а также снимает клинтоки и рассказывает об уходе.

