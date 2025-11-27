Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запаха

Вы узнаете:
- Белый уксус — универсальный помощник
- Пищевая сода против запаха и пятен
- Правильная загрузка стиральной машины
Нет ничего неприятнее, чем запах сырости на полотенцах после нескольких месяцев использования.
К счастью, есть простые способы вернуть им чистоту, мягкость и уютный аромат, пишет Express.
Белый уксус — универсальный помощник
Белый уксус помогает избавиться от грязи и мыльного налёта, возвращая полотенцам их первоначальный цвет и мягкость. Просто добавьте немного уксуса во время стирки — и полотенца будут как новые.
Двойная доза моющего и кондиционера
Для особенно пушистых и мягких полотенец можно слегка увеличить количество стирального порошка и кондиционера. Такой подход снижает трение ткани, предотвращает износ и делает полотенца более долговечными.
Высокая температура стирки
Хотя современные моющие средства работают даже при низких температурах, стирка полотенец в воде 40–60 °C помогает полностью удалять остатки мыла и шампуня, а также устраняет запахи и делает ткань более свежей.
Пищевая сода против запаха и пятен
Если после стирки полотенца всё ещё имеют неприятный запах, добавьте четверть стакана пищевой соды. Она не только нейтрализует запахи, но и помогает убрать стойкие пятна, возвращая полотенцам вид "как новые".
Правильная загрузка стиральной машины
Стирайте полотенца отдельно и не перегружайте машину. Чем меньше вещей в барабане, тем лучше порошок и кондиционер проникают в ткань, делая её мягкой и пушистой.
Замачивание вручную
Для глубокой очистки можно периодически замачивать полотенца в горячей воде с пищевой содой на час. Это помогает удалить остатки жёсткой воды и средств для стирки, после чего их можно стирать обычным циклом с горячей водой.
Отбеливатель для белых полотенец
Небольшое количество отбеливателя (примерно четверть стакана) помогает вернуть белым полотенцам их яркость. Главное — не использовать отбеливатель при каждой стирке, чтобы ткань не потеряла цвет.
Эти простые методы помогут сохранить полотенца чистыми, мягкими и свежими на долгое время без особых усилий.
Как правильно сушить полотенца: советы экспертов
После использования полотенце стоит аккуратно расправить и развесить на широкой вешалке в хорошо проветриваемом помещении. В таком положении влага испаряется быстрее и равномернее, что снижает риск появления неприятного запаха и размножения бактерий. Идеальный вариант — горизонтальные держатели, которые обеспечивают наилучший поток воздуха по всей поверхности ткани.
Смотрите видео - как ухаживать за полотенцами:
Во многих странах отмечают необычный праздник — День полотенца. Этот, на первый взгляд простой предмет, способен выполнять множество функций: им можно укутаться, использовать как покрывало, разложить на пляже, подать сигнал помощи или просто вытереться после душа.
В сюжете канала 1+1 рассказывают, как правильно ухаживать за полотенцами, с какой периодичностью их стоит стирать и делятся интересными фактами о их истории и происхождении.
Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.
Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.
Больше новостей:
- Зачем хозяйки фотографируют этикетки на одежде перед стиркой: секретный прием
- Эксперты призвали посыпать солью черную одежду перед стиркой: в чем причина
- Как растянуть севший после стирки свитер: хитрый лайфхак "спасет" вещь
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред