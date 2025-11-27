Секрет свежих полотенец: один простой трюк ускоряет сушку и избавляет от запаха

Есть простые способы вернуть полотенцам чистоту, мягкость и уютный аромат.

Как правильно ухаживать за полотенцами / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Белый уксус — универсальный помощник

Пищевая сода против запаха и пятен

Правильная загрузка стиральной машины

Нет ничего неприятнее, чем запах сырости на полотенцах после нескольких месяцев использования.

К счастью, есть простые способы вернуть им чистоту, мягкость и уютный аромат, пишет Express.

Белый уксус — универсальный помощник

Белый уксус помогает избавиться от грязи и мыльного налёта, возвращая полотенцам их первоначальный цвет и мягкость. Просто добавьте немного уксуса во время стирки — и полотенца будут как новые.

Двойная доза моющего и кондиционера

Для особенно пушистых и мягких полотенец можно слегка увеличить количество стирального порошка и кондиционера. Такой подход снижает трение ткани, предотвращает износ и делает полотенца более долговечными.

Высокая температура стирки

Хотя современные моющие средства работают даже при низких температурах, стирка полотенец в воде 40–60 °C помогает полностью удалять остатки мыла и шампуня, а также устраняет запахи и делает ткань более свежей.

Пищевая сода против запаха и пятен

Если после стирки полотенца всё ещё имеют неприятный запах, добавьте четверть стакана пищевой соды. Она не только нейтрализует запахи, но и помогает убрать стойкие пятна, возвращая полотенцам вид "как новые".

Правильная загрузка стиральной машины

Стирайте полотенца отдельно и не перегружайте машину. Чем меньше вещей в барабане, тем лучше порошок и кондиционер проникают в ткань, делая её мягкой и пушистой.

Замачивание вручную

Для глубокой очистки можно периодически замачивать полотенца в горячей воде с пищевой содой на час. Это помогает удалить остатки жёсткой воды и средств для стирки, после чего их можно стирать обычным циклом с горячей водой.

Отбеливатель для белых полотенец

Небольшое количество отбеливателя (примерно четверть стакана) помогает вернуть белым полотенцам их яркость. Главное — не использовать отбеливатель при каждой стирке, чтобы ткань не потеряла цвет.

Эти простые методы помогут сохранить полотенца чистыми, мягкими и свежими на долгое время без особых усилий.

Как правильно сушить полотенца: советы экспертов

После использования полотенце стоит аккуратно расправить и развесить на широкой вешалке в хорошо проветриваемом помещении. В таком положении влага испаряется быстрее и равномернее, что снижает риск появления неприятного запаха и размножения бактерий. Идеальный вариант — горизонтальные держатели, которые обеспечивают наилучший поток воздуха по всей поверхности ткани.

Во многих странах отмечают необычный праздник — День полотенца. Этот, на первый взгляд простой предмет, способен выполнять множество функций: им можно укутаться, использовать как покрывало, разложить на пляже, подать сигнал помощи или просто вытереться после душа.

В сюжете канала 1+1 рассказывают, как правильно ухаживать за полотенцами, с какой периодичностью их стоит стирать и делятся интересными фактами о их истории и происхождении.

