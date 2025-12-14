Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

Украинские бойцы уничтожили около половины российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Украина в 2026 году еще больше активизирует удары по целям на ВОТ и РФ

ВСУ уже уничтожили около 50 комплексов С-400, большинство из них расположенных в Крыму

Дальнейшие атаки могут лишить Крым стратегического значения для армии РФ

В 2026 году Украина может существенно увеличить количество ударов по целям в России и на временно оккупированных территориях. Об этом в эфире Radio NV заявил аналитик и авиаэксперт Константин Криволап.

"Нет уже кому мешать реализации нашей ракетной программы. Поэтому очень ожидаю всей продукции от Fire Point, ожидаю от наших Нептунов, ожидаю от нашего Сапсана. По Сапсанам - там уже не менее 10 случаев было, когда было трудно понять, что ударило. Были предположения, что может это была баллистика, но откуда украинцам взять баллистику. Россияне молчат, не хотят признавать. Наши тоже не говорят, чтобы россияне не знали, что к ним прилетает", - говорит эксперт. видео дня

Криволап также отметил, что Украина активно работает по российским зенитно-ракетным комплексам С-400. По его оценкам, Россия в целом произвела около 150 таких систем, часть из которых отправила на экспорт. В самой РФ осталось около 100 комплексов, и из них Украина уже уничтожила от 40 до 50, причем большинство именно на территории Крыма.

"Они их ставят, но мы постоянно выбиваем эти С-400, все радиолокаторы, которые могут показать, как будут прилетать наши дроны. Я нахожусь в таком ожидании, что с нового года начнутся серьезные ракетные атаки по Крыму и Крым станет абсолютно непригодным для жизни российских военных", - добавил Криволап.

Удары по объектам РФ - мнение экспертов

Украинские атаки беспилотников по российским нефтеперерабатывающим предприятиям повлекли перебои в обеспечении топливом и стали причиной подорожания бензина внутри страны. Об этом отмечается в аналитическом отчете Института изучения войны. По мнению специалистов, дефицит горючего приведет к росту расходов как для компаний, так и для населения, что в перспективе может ускорить инфляцию в российской экономике.

Удары по целям РФ - новости по теме

Как писал Главред, украинские разведчики из подразделения ГУР МО "Примары" нанесли серию прицельных ударов по российским целям во временно оккупированном Крыму, уничтожив военно-транспортный самолет Ан-26 и две ключевые радиолокационные системы противника. Россияне как раз готовили Ан-26 к взлету и запустили двигатели. Однако поднять самолет в воздух оккупантам не удалось - дрон украинских бойцов точно ударил в левый турбовинтовой двигатель, после чего борт полностью сгорел.

Напомним, в ночь на 4 декабря в РФ прогремели взрывы. Над 12 регионами местные жители заметили неизвестные беспилотники. В Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии 76 украинских дронов.

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. Во время атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА различных типов.

О персоне: Константин Криволап Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

